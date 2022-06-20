COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

面試打招呼「只說你好」出局！她多一步錄取：真的有在意

▲有女網友某次至日商面試打招呼時，因多準備一動作，最終如願被錄取！（示意圖／翻攝photoAC）
▲有女網友某次至日商面試打招呼時，因多準備一動作，最終如願被錄取！（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 16:39:45

公司面試時除了會了解求職者的學歷、基本能力外，第一印象和禮貌也是錄取與否的關鍵之一。對此，就有女網友某次至日商面試，而她打招呼時因多做出「一動作」，最終如願被錄取！

我是廣告 請繼續往下閱讀
有女網友於PTT上分享至面試日商必須注意的要點，首先「準時」是最重要的，「路真的要先找好，我個人會提早半小時到達面試地點，然後去附近的7-11或咖啡廳坐著調整心情及整理儀容，順便再惡補一下面試資料，提早10分鐘到即可」。

▲原PO表示男友最近面試新公司，豈料竟然對人資用「注音文」，讓她很不解，貼文一出，全場傻眼直呼「穩刷」、「超不OK」。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲有女網友分享至日商面試的重要關鍵。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
再來則是「打招呼」部分，她強調當面試官一推門進來的那一刻，求職者就必須趕緊站起來，面試官還沒坐下或還沒請你坐前，也建議最好先站著等待。原PO也分享自身案例，「某次面試主管進進出出拿資料給我看，我每次都站起來，最後主管笑著對我說：不用每次都站起來，第一次有站起來就合格了！證明這點日籍主管真的有在在意這點」

另外，日商筆試雖然對新鮮人來說有難度，但她解釋「個人覺得通常筆試參考性質居大，順便只是考驗你的臨場反應能力及態度」；最後「面試態度和禮貌」也是相當重要的關鍵，「個人覺得日商非常注重這點，因為個人也有台商面試經驗，覺得日商真的對於細節很care。面試結束時請ㄧ定要記得跟面試官道謝哦」。

▲畢業季已到來，想必有很多人正在如火如荼地投履歷丶找新工作了吧？對此，塔羅牌艾菲爾老師就要透過卡牌占卜測驗幫你看你的面試成功指數有多高。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲女網友建議面試官一推門進來的那一刻，求職者就必須趕緊站起來，面試官還沒坐下或還沒請你坐前，也建議最好先站著等待。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
文末她也強調上述僅是個人看法，每間公司狀況及個人狀況有所不同。而貼文曝光後，馬上引起大批鄉民激讚「推，用心」、「推！日商真的很重視態度」、「下次要去日商面試，受用了」。（編輯：陳雅雲）

面試官問「1到100有幾個9」？求職者全淘汰　她一句錄取

面試官問「雙口呂、三口品」猜五口啥字！他神回一句錄取

面試官全程不看她！一說出「老爸職業」秒醒了　網揭真相

面試官「請你坐下卻沒給椅子」出難題！他做一動作秒錄取

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀