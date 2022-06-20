面試打招呼「只說你好」出局！她多一步錄取：真的有在意
公司面試時除了會了解求職者的學歷、基本能力外，第一印象和禮貌也是錄取與否的關鍵之一。對此，就有女網友某次至日商面試，而她打招呼時因多做出「一動作」，最終如願被錄取！
有女網友於PTT上分享至面試日商必須注意的要點，首先「準時」是最重要的，「路真的要先找好，我個人會提早半小時到達面試地點，然後去附近的7-11或咖啡廳坐著調整心情及整理儀容，順便再惡補一下面試資料，提早10分鐘到即可」。
再來則是「打招呼」部分，她強調當面試官一推門進來的那一刻，求職者就必須趕緊站起來，面試官還沒坐下或還沒請你坐前，也建議最好先站著等待。原PO也分享自身案例，「某次面試主管進進出出拿資料給我看，我每次都站起來，最後主管笑著對我說：不用每次都站起來，第一次有站起來就合格了！證明這點日籍主管真的有在在意這點」。
另外，日商筆試雖然對新鮮人來說有難度，但她解釋「個人覺得通常筆試參考性質居大，順便只是考驗你的臨場反應能力及態度」；最後「面試態度和禮貌」也是相當重要的關鍵，「個人覺得日商非常注重這點，因為個人也有台商面試經驗，覺得日商真的對於細節很care。面試結束時請ㄧ定要記得跟面試官道謝哦」。
文末她也強調上述僅是個人看法，每間公司狀況及個人狀況有所不同。而貼文曝光後，馬上引起大批鄉民激讚「推，用心」、「推！日商真的很重視態度」、「下次要去日商面試，受用了」。（編輯：陳雅雲）