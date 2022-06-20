帶女兒逛好市多！冰桶前冒「超噁舉動」 沒品媽遭網轟爆
太沒公德心了！好市多為了讓顧客擁有好的購物體驗，都會免費提供一些物品讓會員使用，近日就有網友抱怨，他竟看到一名媽媽帶小孩到自助冰塊區，使用裡頭的冰塊洗手，甚至洗完手還將冰塊丟回桶內，讓他相當傻眼，貼文曝光後，不少網友氣炸狂轟：「好失敗的家庭教育」、「為什麼不去廁所洗手，要用冰塊洗」。
該名網友18日在臉書「 Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示剛剛在好市多看到一名媽媽叫小孩使用自助冰塊洗手，而小女孩「洗」完後，還把冰塊丟回去，雖然自助冰塊本就公告不能食用，是用來保冰商品，不過這種行為仍然非常沒有公德心，最後原PO也忍不住出言提醒小朋友。
貼文一出，網友紛紛氣炸留言，「好市多有廁所還有洗手乳吧」、「是否該禁她們家的會員資格」、「現在你知道為何標不可食用了」、「我到底看到什麼了」、「為什麼不去廁所洗手，要用冰塊洗」、「都有附廁所了～也太⋯」、「如果是我會去告知工作人員」。
也有網友搖頭嘆，「現在的教育真的讓人很憂心」、「那媽媽很沒水準，還這樣教小孩」、「真的是教育失敗的結果，已分不清對錯」、「好失敗的家庭教育」、「父母真的應該以身作則」、「這種教育很差勁⋯沒水準」、「這媽媽也太沒水準，亂教小孩」。（編輯：賴禹妡）