一週運勢來了！12星座「進夏至」命運曝光　這位能量旺爆

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天氣越來越熱了，夏天的暑熱，讓你在家待不住，到了下班吃過晚餐之後，你就想趁著涼爽的晚風到戶外走一走。在疫情嚴重的情況之下，過去這種再簡單不過的日常行為，如今已經變得非常珍貴且值得珍惜。最近你只要有空，就會想要安排旅行。最近的感情生活會變得非常精彩，你覺得就算過去的你是一個堅強、獨立的人，如今也是非常需要依賴愛情，並渴望感情可以成為你的心靈養分。
金牛座
進入夏至之後，開啟了下半年的能量。在未來的六個月當中，學習對你來說是一件非常重要的事情，學習就代表著你渴望進步，並且意識到自己的當前的不足。在這一個變化萬千的花花世界中，無論是人際關係、職場專業、家庭親子互動和才藝與興趣的開發，每一項都需要認真的學習。因此下半年開始之際，你可以選定一個你感興趣的領域，積極的展開全新的生命計畫。
雙子座
進入夏至之後，水星也回歸到了你的星座上面，這一段時間的思緒，其實是慢慢從一種壓抑挫折的困境中走向積極、開朗、開放的人生大道。最近如果面對來自於職場和人際關係的雙重壓力，建議你用理性克服生活中的各種考驗。不要讓一個軟弱、害羞、逃避的人格主宰你的生命。你應該在變動時刻，越挫越勇。展現鬥志，用智慧化解問題，從來都是你這個星座最大了魅力所在。關於愛情，不要在感情與婚姻中藏有秘密，因為這樣會直接傷害自己的幸福。
巨蟹座
進入夏至之後，太陽來到你的星空上面，老師在此預祝所有的巨蟹座朋友生日快樂。最近你們在各方面的能量都是非常強大的，想要求職、升官、考試的朋友，將收穫心想事成的好運。最近你要相信吸引力法則的觀念是正確的，因為在本週你心情越開心，就可以吸引更多好運在你身上實現。同時只要做到與人為善、以退為進、就算目前遇到人生難關，也可以順利逢凶化吉。最近的愛情，受到行運能量的影響，你變得冷漠、冷淡，甚至不想主動跟對方連絡。
獅子座
進入夏至之後，下半年的重要變化已經為你的人生揭開序幕。面對工作與職場中的事情，就是全力以赴，絲毫沒有讓你喘息、偷懶、停頓的時刻，你會感覺到那種箭在弦上、馬不停蹄的工作能量，讓你一刻都不得閒。至於感情機會，則是一個重建雙方愛情價值與感情關係的重要時刻。過去兩人如何爭吵這不重要，重要的事，你們彼此是否可以在雨過天晴之後，遇到兩個人尋尋覓覓的幸福彩虹，其實就存在你們彼此心中。
處女座
進入夏至之後，你會有非常好的戀愛運、金錢運和人際關係魅力的好運氣。在得到人緣與貴人相助的時候，你更要時時抱著感恩之心，謙卑、和善、虛心。這樣才可以延續福分。如果你把自己個性中喜歡計較、愛吹毛求疵，或是嚴肅冷漠的態度表現在生活與職場中，那麼這一份人際關係的好運將會迅速消失。雖然進入夏天，但是你仍然要注意身體的保暖，因為不但容易中暑，還有可能因為室內冷氣吹太多而感冒。
天秤座
進入夏至之後，最近你的事業能量是非常好的。尤其針對那些沒有工作的朋友，或是想要求職的社會新鮮人，請你利用最近一波好運氣。只要你願意積極找工作，一定可以順利應聘成功。屆臨適婚年齡的朋友，從夏天開始你將出現美好的戀愛能量，想要告白的、想要求婚的，最近就是最佳時刻。想要獲得幸福，不僅要把握對的時間，更要珍惜對的人。
天蠍座
進入夏至之後，受到夏季炎熱氣溫的影響，身體肌膚狀況容易曬傷之外，也變得敏感。容易會有發炎、紅腫、搔癢的症狀，小心是黴菌感染。希望你可以尋求醫生專業的協助。最近的愛情運，在戀愛運勢桃花朵朵開的時候，反而要保持一顆誠懇、誠實且善良的心。因為你越專情，就越可以收穫美滿幸福的戀愛和溫韾。反之，如果你讓自己成為一個花花蝴蝶，那麼最終只會落得錯過芳心、失去伊人。
射手座
進入夏至之後，最近要注意家中水火電器的使用狀況。特別是廚房、浴室和後陽台，小心水管管線滲漏水的問題。如果不幸發生，漏電、漏水的狀況，請你一定要趕快請水電師傅維新，免得造成家人生活不方便之外，還引發意外受傷的倒楣事。最近的愛情能量，處在一種單相思的狀況。你可能很期待一個真命天子、真命天女的出現，但偏偏遇到喜歡的人，彼此關係卻是缺少交集的平行線。
魔羯座
進入夏至之後，最近你會明顯感覺到，跟上半年的能量相比，進入下半年之後，你的整體能量並不如上半年這個樣的紅紅火火、順風順水。你要小心這個夏天就是運勢翻盤的時刻，運勢與人氣的高點震盪後，將為迅速冷卻降溫。為了維持你過去在職場中的高人氣，建議你要與人為善，廣結善緣。最近想要搬家、想要換辦公室、或是想要汰換家中沙發、櫥櫃、衣櫥的朋友，你的決定是正確的，請不用懷疑的進行下去。關於愛情，一段小小的愛情關係正在萌芽階段。
水瓶座
進入夏至之後，這是你一年當中最喜歡的季節，因為熱力、熱情與活力的夏天正揭開序幕。過去到了夏天你最喜歡到海邊度假，最喜歡吹海風、吃海鮮，或是安排水上的各種運動。希望你可以積極安排這個夏天的各種水上運動，畢竟，在疫情期間，大家每天的壓力都很大，如果可以有與大自然親近的時刻，請你一定要好好把握。這個夏天你適合把自己曬成黑美人，成為夏天的一道亮麗風景線。
雙魚座
進入夏至之後，最近你應該讓自己的生活再更多元一點，不要把自己的人生侷限在空談理想，卻沒有付出行動、積極實現。現在你面對下半年的啟運時刻，如果你有各種關於愛情、事業、健康、財運的計畫，重點是，請你邁開腳步展開行動。因為有付出便一定會有收穫，如果只是空想、空談，猶豫不定，那麼等到你事後再回想這一段歲月時光的時候，會覺得自己真的錯過好多可以成長、進步、發財的機會。（編輯：賴禹妡）
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