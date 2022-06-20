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買早餐誤觸「2字地雷」！全場瞬間凍結　他抬頭一看GG了

▲有網友分享，不小心叫了老闆娘「阿姨」，結果換來現場一陣尷尬。（圖／爆廢公社）
▲有網友分享，不小心叫了老闆娘「阿姨」，結果換來現場一陣尷尬。（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 18:12:402022-06-20 18:13:05

台灣早餐店多元又林立，而每間店都有屬於自己的規則。不過，一名網友就不慎踩到店家的地雷，點餐時竟然沒有人要理他，直到被客人提醒，才驚覺自己犯下大錯，直呼「希望我的早餐裡面沒有奇怪的東西」。

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臉書社團「爆廢公社」，20日一名網友PO文敘述，當天早上買早餐時，一進到店內就很順口的說「阿姨，我一樣一個洋蔥燻雞厚片和一杯大冰奶。」沒想到氣氛頓時凍結，現場完全沒有人回應他，直到旁邊的客人用手比著門口的布條，他才趕緊改口「漂亮的老闆娘，我要一個洋蔥燻雞厚片和一杯大冰奶。」

原來是老闆娘相當有個性，直接在外面掛上布條「注意！為維護餐點品質，18↑以上人類請勿叫闆娘：阿姨。」這讓原PO感到一陣尷尬，「老闆娘看了我一眼：那個布條就是為你做的。希望我的早餐裡面沒有奇怪的東西…」。

▲有網友誤觸早餐店的地雷，差點點不到餐點。（圖／爆廢公社）
▲原PO也曬出之前早餐店的照片，強調自己也不知道布條換了。（圖／爆廢公社）
網友紛紛笑翻，「真的很討厭那種看起來年齡差沒幾歲的叫阿姨，聽到就不爽」、「這老闆娘太可愛了」、「阿姨不要隨便亂叫」、「我以為這只是笑話…」。

但也有人給予建議，「不想叫姐姐、大姐，就直接稱呼『老闆娘』，叫阿姨沒有比較親切有禮」、「我一律叫『老闆』，就算是便利商店收銀人員，我也是叫老闆」、「一律叫老闆比較安全」、「女生一律叫姐姐就對了」、「就單純叫老闆、老闆娘就好，簡單又省事。」（編輯：詹鎰睿）

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