樓上一直丟菸蒂！他家採光罩被「燙出大洞」　事故照崩潰

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只見文章附圖中，原PO家門口散落一堆菸蒂和菸灰，抬頭一看更不得了，採光罩上全都佈滿樓上鄰居丟的菸屁股，長期累積下來，甚至將採光罩燙出一個大洞，不堪負荷後全掉了下來。
貼文曝光後，網友紛紛留言「這種人就是吃定你不敢動他」、「不用給他機會，幸好沒燒起來，如果燒起來，哪來下次」、「好可怕喔，等真的燒起來都來不及了」、「應該直接提告，這太危險了」、「這不是砸破！這是融化燒起來欸 」、「好可怕，丟成這樣超級誇張餒，我忍不了」。
事後原PO也更新貼文表示，自己已經報警處理，不過考慮到自己去年10月才剛搬進這間屋子，他這次決定先給對方一次機會，並喊話「下次只要在讓我看到一個煙蒂，我就直接提告」。
事實上，環保局指出，菸蒂不易分解且含有毒物質，會污染環境，與垃圾及檳榔渣，都是破壞市容及排水溝渠阻塞的元凶之一，鼓勵民眾拍攝檢舉，且查證違規者，將依廢棄物清理法可處1200元至6000元；並建議民眾隨車隨身攜帶菸蒂盒、小罐子等容器暫存菸蒂，垃圾及檳榔渣汁使用小垃圾桶或垃圾袋暫存，帶回家交由清潔隊清運，不要隨意亂丟，以免違規受罰。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！