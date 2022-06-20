澀谷街頭設「吸菸投票所」！人生2選1出招防亂扔菸蒂
台灣有不少民眾都有抽菸的習慣，由於現在明定大多數的室內場合都禁止吸菸，因此習慣來根菸的人只能移到戶外解決，不過也容易在街頭產生不少殘留下來的菸蒂垃圾。日本也有類似的情形發生，因此有一業者為了改正這個現象，出妙招設置「吸菸投票所」，意外讓地上菸頭大大減少！
根據外媒報導，這個提案是出自於品牌「The TOBACCO」齊下的「Cosodo」公司發想出來的計畫，由於日本改正健康增進法與被動吸煙防止條例的限制下，許多公共場所禁菸，因此民眾都聚集在公園或是街角處吸菸，自然而然該處就容易累積不少菸頭。而為了改善隨地亂丟菸蒂的壞習慣，從上個月21日開始，The TOBACCO在周末人來人往的澀谷街頭，設立五個顏色不同的「菸灰桶投票所」，讓吸菸者可以根據上頭的問答，投下「神聖的一票」！
有趣的是，這5個菸灰桶投票所不只顏色不一樣，每個上面都設有一個問題，而答案只能「2選1」，例如：「你認為一生最重要的事情是？A. 金錢、B. 愛情」、「當你準備騎腳踏車回家時，最怕遇到？A. 把手被偷、B. 輪胎爆胎？」、「你想要獲得？A. 永遠的愛，卻身無分文、B. 一獲千金，卻是終身孤獨」等，而這些問句都不難理解，但是卻是人生中很難抉擇的問題，因此想讓吸菸者抽完一根菸後，也該做出人生的「決定」了！
而這樣的設計巧思，果然有不少癮君子表示很有趣，「會讓人想把菸蒂丟到這裡，因為只有這能投下『神聖的一票』」，也吸引許多年輕的吸菸族群參加「煙蒂投票」，同時與投票箱一起拍照分享到社群平台，形成另類的宣傳。而目前實施的調查後發現，澀谷街頭亂丟菸蒂的數量少了9成以上，因此The TOBACCO也打算延長此活動計畫，希望能讓更多吸菸者覺得有趣，同時也能解決環境髒亂的問題！（編輯：陳珮瑜）