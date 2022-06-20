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台北人不搭火車？他曝「這2點」超近　網：20歲才坐過

▲一名網友好奇原來台北人都不搭火車嗎？立刻引起熱議。（示意圖／NOWnews資料圖片）
▲一名網友好奇原來台北人都不搭火車嗎？立刻引起熱議。（示意圖／NOWnews資料圖片）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 22:52:26

台北由於停車位找尋不易，加上大眾運輸四通八達又便利，許多上班族、學生都會依靠大眾運輸工具通勤，其中又以捷運為最多人使用。不過就有一名網友表示自己第一次從台北搭區間車時，赫然發現原來萬華火車站和龍山寺捷運站的距離這麼近，便好奇詢問台北人是否很少搭火車？立刻引起熱議。

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這名網友在《PTT》發文，表示自己身為台北人，日前第一次從台北車站搭乘區間車，一打開Google Maps才赫然發現原來萬華火車站距離捷運龍山寺站原來這麼相近，大約350公尺左右，走路也不到5分鐘，讓原PO好奇詢問：「台北人是不是平常都不坐火車的？」

▲原PO發現原來萬華火車站距離捷運龍山寺站原來這麼相近，僅距離300多公尺。（圖／翻攝自Google Maps）
▲原PO發現原來萬華火車站距離捷運龍山寺站原來這麼相近，僅距離300多公尺。（圖／翻攝自Google Maps）
貼文一曝光，立刻有許多網友表示：「台北人第一次坐火車20歲，研究了好久，有夠複雜」、「真的不會」、「只有去南部才會搭，有捷運、公車就夠了」、「真的，直接上捷運或公車還比較快，會搭的都是外縣市通勤的」、「我到快三十歲才知道萬華有火車站」。

另外有有不少人回應，有時搭火車比捷運更方便省時：「從台北去松山搭火車真的比較快一點，價錢好像也差不多」、「真的一堆同學不知道，明明火車就很好理解，而且南港到台北也比捷運快」、「板橋到南港坐區間才快」、「搭火車，松山到台北車站10分內到」、「台北車站到南港只要10分鐘，不香嗎？」。（編輯：陳珮瑜）

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