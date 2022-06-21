曾紅極一時！中部「神級飲料店」他爆懷念 網：現在還有
台灣手搖飲選擇相當多元，每間飲料店也都有各自的擁護者，不過也因市場競爭激烈，很多紅極一時的飲料店生意大不如前，紛紛收店；對此，就有網友透露自己很懷念中部一間神級飲料店「一手私藏世界紅茶」，豈料貼文一出，眾人紛紛急喊「現在還有啦」。
該名網友在PTT以「大家有喝過一手私藏紅茶嗎？」為題發文，表示約莫5-6年前，在中部（尤其是台中、彰化）有一間很紅的飲料店，名字叫「一手私藏世界紅茶」，「他的飲料都用形狀很特別的寶特瓶來裝，價格以當年來講也算貴（但跟現在一堆網紅茶店比起來算便宜）」。
原PO接著說，有很多種類的紅茶是他對這家店的印象，只不過後來回北部工作，就幾乎沒有再看過這間紅茶店，「聽說幾乎都沒有了，只能在台中彰化本店還在經營，老實說滿懷念的，不曉得大家有喝過這家嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「國中的事情了好懷念」、「7-8年前有喝過」、「喜歡他們的紅茶！他們的茶很好喝，打趴現在一堆飲料店。只是可惜都沒看到了」、「新竹的關一陣子了，以前好愛」、「手搖非大品牌很吃流行性」、「飲料店競爭太激烈了，不過他們的茶不錯價位也很可以」、「很好喝，台中沒有了QQ」。
不過，也有不少人急忙喊「現在還有」，「台北中正區有，還蠻常喝的」、「板橋後站有，覺得他們家紅茶無糖也不澀」、「新竹竹科店還活的好好的阿」、「台北南昌路整條街都手搖，就有這間」、「台北通化街、永和中正路、板橋中山路、板橋四維路」、「三重有，蜜絲茶拿鐵很香！」。（編輯：郭佩蓉）