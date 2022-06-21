訂五星飯店備註「慶祝週年」！員工怒轟：奧客貪小便宜
有不少民眾在慶祝特殊節日時，會選擇到飯店住宿慶祝，但就有飯店業者在網路上發起討論，當客人在訂房要求的備註中寫上「慶祝交往、認識週年」，多數都是希望可以得到特殊的服務，若是沒有提供又會得到1星負評，讓飯店服務人員相當反感，怒批就是「奧客貪小便宜 」。
根據飯店員工於《靠北住宿2.0》發問，想請問同業收到客人的訂房要求寫「慶祝交往4年，或是認識週年之類的，你們會選擇無視還是如何回覆客人？」，他也無奈聲明「我們是可憐的北市超平價五星級飯店」。
有不少飯店同業直言怒批，「一堆厚臉皮的明明就付住宿費（而已）還要東凹西凹，有夠奧客！」、「無視給一星，給太少一星，給太差一星，隨便給一星，反正都會被投訴」、「其實就是客人的婉轉式乞討標準說詞，慶祝就慶祝阿！很開心可以共襄盛舉，所以呢？ 如果願意多付錢希望我們提供更多服務，我們絕對義不容辭，但要免費的...門都沒有」、「貪小便宜，叫他們自費啦！」。
但也有不少人建議，「再平價，你也是五星級飯店，對於生日的巧思應該是要有的吧，有困難..？」、「凖備可以回收的塑膠花，重覆利用節能又環保」、「直接回覆：感謝您的預定，也非常有榮幸期待兩位鴛鴦貴賓的蒞臨」。（編輯：鍾怡婷）