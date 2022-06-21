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《獵人》冨樫義博偷偷休息？推特5小時沒發文　驚動日媒

▲冨樫義博推特遲到發文5小時，不小心驚動日本媒體。（圖／翻攝自《週刊少年》官網）
▲冨樫義博推特遲到發文5小時，不小心驚動日本媒體。（圖／翻攝自《週刊少年》官網）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 11:51:592022-06-21 12:02:00

日本人氣動漫《獵人Hunter x Hunter》的作者冨樫義博，自從創辦個人推特帳號，每天分享畫稿進度後，一舉一動都讓粉絲十分期待，盼讓休刊長達近4年的《獵人》恢復連載。不過，就在昨（20）天冨樫老師卻意外沒有發文更新進度，甚至驚動日本媒體。

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據悉，冨樫義博的推特帳號@Un4v5s8bgsVk9Xp，自5月24日創辦以來，大約每天都在台灣時間早上11點左右更新文章來分享每天的進度，首次發文就簡短宣布「還有4話！」結果不僅每天準時發文、1天1頁甚至好幾頁，雖然草稿不是空白就是潦草的圖案帶過，但每一頁都成為粉絲討論的話題。目前冨樫老師的推特已擁有277萬多人追蹤，早已成為日本漫畫家推特人氣王。

▲《獵人》冨樫義博推特遲到5小時發文，驚動日本媒體。（圖／冨樫義博推特）
▲向來準時早上11點發文的冨樫義博，卻遲到5小時後發文，此事件還意外驚動日本媒體。（圖／冨樫義博推特）
怎料，卻在20日當天，向來準時發文的冨樫老師卻沒有動靜，更有粉絲等到下午都沒看到，此事件還意外登上日本媒體，深怕冨樫老師又跑去休假了；但也有人笑說，冨樫老師應該休息，因為他們認為冨樫老師每天畫稿就已經很不正常。

所幸，大約等到台灣時間下午4點左右，冨樫老師遲到5個小時才終於發文了，並接替19日宣布的「倒數2話」內容。直到今日上午11點，冨樫老師又準時發文更新進度，已經畫到第3話的第4頁。不過，這也意味著和當初宣布的第4話不遠了，也讓外界憂心，畫完後冨樫老師就真的跑去休息了。（編輯：詹鎰睿）


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