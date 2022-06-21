台股跌到腳麻！股民崩潰曬「對帳單」：去年賺的都吐出來
一片慘綠！台股近日下跌讓許多股民相當有感，對此，就有一名女網友崩潰貼出對帳單，並表示「跌到腳麻」，預估虧損金額為3.3萬元，總報酬率為-21.14%，貼文一出，掀起熱議，不少人都給出建議，還有更慘的人分享自己虧了123萬元，並自嘲「來安慰一下大家」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「跌到腳麻」為題發文，崩潰表示「跑不了了，把去年賺得都吐出來」；她也曬出自己的對帳單，從截圖上可以看到，她手中共有一張中鋼（2002）、20股台積電（2330）、一張長榮航（2618）、一張元大金（2885）和200股欣興（3037），總預估虧損金額為3萬3571元，總報酬率則為-21.14%。
貼文一出，不少人建議她「趕快跑」，「3萬多而已，要不要全砍了」、「會再更低，建議全砍」、「真的跑不掉」、「還沒跌完，你也不用跑了」、「三萬多建議等反彈全砍」、「建議砍+1，再下去妳會更受不了，會砍在低點」。
但也有網友建議「可以先放著」，「才兩三萬，我就都放著等回來」、「我成本跟你差不多也賠三萬多，沒缺錢就放著吧」、「看今晚融資有沒有斷頭？這樣可能有希望迎來一波反彈」、「沒缺錢就放著」、「還好拉，工作幾個月就有了，抱個十年」。
此外，還有不少和原PO同樣慘賠的網友貼出自己的對帳單，「一起取暖」、「台積電3張買595路過...跌倒截肢QQ」、「真的沒事，我聯發科就你損益4倍了」、「三萬而已，我是你的十幾倍，真的很想哭」、「去年賺的今年全吐光了，慘」、「你真的還好，我-7萬多」；其中，甚至還有一名網友賠了123萬元，更自嘲「來安慰一下大家」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。