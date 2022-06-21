《大富翁4》過路費「最高極限」揭曉！網笑：未來的房價

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因此，艾克氏就決定實測，在《大富翁4》裡面的過路費最高極限會是多少？所以他選擇土地最多的中國大陸地圖來玩，買下所有土地後通通改成收費最高的連鎖店，此外，他還不斷透過各種方法來拉高遊戲裡的物價指數，最終結果出爐，過路費最高能收到21億4千7百36萬8000元。
有趣的是，如果在增加下去就會變成負數，反而過路費變到對手身上變成BUG（程式漏洞），艾克氏解釋，原來這和遊戲程式的設計有關，因為當年電腦作業系統為32位元（32bit），也就是說數值最高只會到32bit，最大值為16進制7FFFFFFF，換算成十進位就變成2的32次方，也就是42億多，但有一半會是負數，所以正值最高則是21億多。
影片消息曝光後，獲得不少網友的讚賞「可憐的金貝貝」、「我彷彿看到台灣未來的房價」、「小小年紀就揹一身巨債」、「破壞友情最好的遊戲」、「物價指數7354也太強了吧」、「才剛出生就又準備要投胎了」。
大宇資訊1998年發售的《大富翁4》，相較於前作，反而多了更多元素，包含樂透、市場即時買賣、全地圖角色視角2.5D設計，以及最讓人印象深刻的真人配音系統等等，豐富的音效配樂再搭配多元化的遊戲設計，也為後續衍生的系列奠定基礎，至今仍廣受網友好評。（編輯：詹鎰睿）