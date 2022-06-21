防疫期間維他命該怎麼補？4大類營養這樣用才有效

我是廣告 請繼續往下閱讀
包含B1、B2、B6、B12、葉酸(B9)、泛酸(B5)、菸鹼酸(B3)、生物素(B7)等，是維持生理調節重要的輔助酵素，人體無法製造或是製造量不足，必須經由食物補充攝取。可以在天然食材包含豬肉、深綠色葉菜類、全穀雜糧類、雞、魚、蛋、內臟、水果類、乳製品等獲取。
B群補給力、最佳時間點
B群是大家所熟知的抗壓營養素，幫助在關鍵時刻的精力與體力支援，尤其在對抗疫情期間，增強體力、調節生理機能、促進新陳代謝尤為重要。但B群為水溶性維生素，攝取後會在2-3小時由尿液排出體外，因此建議選擇緩釋型錠劑，減少快速流失。而補充時間任何時刻都適合，以飯後1~2小時補充最佳，且多喝水幫助吸收，擔心會影響睡眠者，建議可在早上食用 。
第二類 維生素 C
在健康維持扮演非常重要的角色，而人體無法自行合成維生素C，因此必須靠補充維持正常生理機能。最佳補充方式就是透過蔬果攝取，水果類前三名為紅心芭樂、白肉芭樂、釋迦，一般想像中高含量的柳橙和檸檬分別為4、5名。但蔬菜在烹調中易流失維生素C，要從水果中攝取維生素C又要考慮超量糖分，同時，生活壓力大更會消耗維生素C，因此選擇補充維生素C營養品是最有效率方式。
維生素C補養好氣色、緩釋型飯後吃緩慢釋放
維生素C具備高抗氧化能力，在對抗病毒過程中可提升身體的抗病力，諸多醫學文獻也證實，補充維生素C可增強保護力、維持細胞排列緊密性，也可作病後之補養。選擇緩釋型維生素 C，能解決水溶性維生素容易流失的問題，可減緩一般市售高含量維生素C造成的刺激感，飯後補充讓維生素C穩定被吸收，在體內達到一定的有效濃度。
第三類 維生素 D
又稱為陽光營養素，是人體不可以缺乏的脂溶性維生素，可以自行合成的營養素，可透過陽光或飲食中攝取，常見的維生素D2主要來自於植物性，維生素D3為動物性，維生素D3每單位原料攝取到的維生素D也較維生素D2多，且在維持體內維生素D濃度穩定度更有效率。雖說可透過曬太陽方式和食物取得，但對於忙碌的現代人來說並不符合效益，因此營養保健品的補充則格外重要。
維生素D打基礎 飯後補充增加吸收
維生素D具備增加保護力，調節免疫細胞的功能，有助於健康基礎打底關鍵、病後之補養，國外更有研究指出，若體內的維生素 D 濃度高，可降低感染新冠肺炎的機率和重症率。維生素D屬於脂溶性維生素，建議可以在飯後補充增加吸收。補充的份量以台灣民眾缺乏維生素D的狀況，可選擇800 IU高單位的維生素D做加強保養，以利維持體內維生素D濃度。
第四類 綜合維他命
綜合維他命通常包含維生素A、Ｄ、Ｅ、Ｋ、Ｃ、B、鈣、鐵等各類營養素，透過均衡飲食即可在天然的食物上攝取。但現代人大多三餐在外，隨意打理飲食，且忙碌的工作、緊湊的日常以及工作壓力都會加速營養素的流失，需要隨時注意！
添加維生素Ａ增進粘膜健康
滿足每日營養需求，替健康打底再加分。挑選上建議留意是否具備維生素A，可維持黏膜健康，讓呼吸系統黏膜修復，並減少病毒侵入機會。以及維生素B1，幫助維持心臟和神經系統功能，菸鹼素則能增進神經系統、粘膜及消化系統的健康。搭配長效型錠劑，可讓營養素8小時長時間釋放不間斷，為健康持續注入能量。建議飯後1~2小時補充最佳，同時可多喝水幫助吸收。
專家推薦「緩釋型」營養品 補充四大營養素精準到位
除了知道正確補法之外，想要讓養分更精準到位，不浪費多餘的補充，大研生醫藥師林東慶表示，考量亞洲人飲食模式需要選擇「緩釋膜衣錠」，透過長效緩釋Time-Release製程，慢慢在8小時有效釋放，長效吸收不浪費，持續有效為健康注入能量，他舉例說明，像是水溶性維他命如維他命Ｃ、維他命Ｂ群代謝快速，容易排出體外而浪費。市售高劑量維生素和礦物質又補充了會有噁心感和消化道不耐問題，透過緩釋就能避免。
然而無論哪一種營養素，對於維持健康都是缺一不可，藥師林東慶提醒想全方位為健康打底，挑選綜合型維他命可選擇富含27種維生素與礦物質，且要多喝水幫助吸收；維他命B群可以選擇複方搭配五味子、牛磺酸等補充體力更有感；維他命C可以挑選兩顆含量達1000毫克維生素C，補充快速又能提升保護力；維生素D3則要挑選高單位小顆粒，一顆即達800 IU，輕鬆補足活力。
疫情期間想要遠離疾病，除了適當補充正確營養素，還要搭配均衡飲食、規律作息和運動，充足睡眠、適時紓壓保持好心情，才能持續與病毒共存，並減少染病機會。
延伸閱讀：染疫康復後憂MIS及長新冠？權威期刊指Omega-3為抗發炎重要營養素