COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台中人的消暑聖品？碗公「優養化」真相曝：消暑又降火

▲有網友分享，這是台中夏天專屬的美食「麻薏湯」，意外掀起大家回憶。（圖／爆廢公社）
▲有網友分享，這是台中夏天專屬的美食「麻薏湯」，意外掀起大家回憶。（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 15:34:22

夏天一到，大家都想吃清涼又消暑的聖品。對此，就有網友分享一道「只有台中人專屬」的美食「麻薏湯」，照片曝光後立刻掀起眾人熱議，不少吃過的人都直呼「這個根本夏天冰箱必備」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團「爆廢公社」，一名網友PO文分享麻薏湯，「中部人夏天專屬，北從豐原南到彰化，其他地方比較不容易吃到。」

據了解，麻薏湯可以說是中部地區比較常見的消暑聖品，由於黃麻是台中地區特產之一，透過挑選黃麻上的嫩芽、嫩葉，經過黏液去除、沖洗苦苦的汁液後就能可以拿來煮湯。無論冰的、熱的均可食用，也有人會特別放入地瓜增加飽足感、或是放進小魚乾增加風味，是一道清涼又消暑特色美食。雖然麻薏對人體有抗氧化、顧胃等強大功能，但裡面含有較高的鉀離子，對腎臟病患者來說，不太能食用。

▲有網友分享，這是台中夏天專屬的美食「麻薏湯」，意外掀起大家回憶。（圖／爆廢公社）
▲由於麻薏處理過程較費工，必須徹底搓揉、沖洗，才能把苦苦的液體弄掉。（圖／爆廢公社）
貼文曝光後，網友紛紛留言狂讚「從小吃到大，夏天冰箱必備」、「這個很好吃～再加地瓜」、「冰的+飯，好吃」、「季節一到 、桌上 少了這一道料理⋯會很嘔心」、「很多地方都有，出來賣的很少」、「超好吃，可以吃熱的，我食量大習慣淋在飯上吃」。

但也有人反駁，「誰跟你中部專屬，我宜蘭人從小吃到大⋯我阿嬤前陣子才煮而已」、「花蓮就有、少在哪邊了」、「傻眼，花東原住民愛吃」、「雖然我是土生土長的台中人，可是我真的喝不慣」。

不過，也有人專業人士分享，吃起來會苦的原因，「那是因為沒揉好～就會苦苦」、「這種揉的比較粗，口感不好」、「麻薏，洗這很費工，要洗到喝起來不苦費時」、「看做的人有沒有到位，揉的程度要有苦澀的味道才會消失、尤其滲了小魚干及蕃薯更能提升其香氣，拌飯吃菜更好吃，有機來台中吃麻薏要吃看看哦！真好吃」。（編輯：詹鎰睿）

小吃攤竟賣「番茄切片」？神級美食曝　網讚：南台灣特有

麥當勞「私房員工餐」出爐！她一口咬幸福爆發：飽到下午

「千萬超跑」來買菜！阿伯超狂背景曝　當地人：不只這台

不輸千萬超跑！阿伯重機載嬤買菜　「7位數起跳」網跪了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀