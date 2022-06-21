台中人的消暑聖品？碗公「優養化」真相曝：消暑又降火

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據了解，麻薏湯可以說是中部地區比較常見的消暑聖品，由於黃麻是台中地區特產之一，透過挑選黃麻上的嫩芽、嫩葉，經過黏液去除、沖洗苦苦的汁液後就能可以拿來煮湯。無論冰的、熱的均可食用，也有人會特別放入地瓜增加飽足感、或是放進小魚乾增加風味，是一道清涼又消暑特色美食。雖然麻薏對人體有抗氧化、顧胃等強大功能，但裡面含有較高的鉀離子，對腎臟病患者來說，不太能食用。
貼文曝光後，網友紛紛留言狂讚「從小吃到大，夏天冰箱必備」、「這個很好吃～再加地瓜」、「冰的+飯，好吃」、「季節一到 、桌上 少了這一道料理⋯會很嘔心」、「很多地方都有，出來賣的很少」、「超好吃，可以吃熱的，我食量大習慣淋在飯上吃」。
但也有人反駁，「誰跟你中部專屬，我宜蘭人從小吃到大⋯我阿嬤前陣子才煮而已」、「花蓮就有、少在哪邊了」、「傻眼，花東原住民愛吃」、「雖然我是土生土長的台中人，可是我真的喝不慣」。
不過，也有人專業人士分享，吃起來會苦的原因，「那是因為沒揉好～就會苦苦」、「這種揉的比較粗，口感不好」、「麻薏，洗這很費工，要洗到喝起來不苦費時」、「看做的人有沒有到位，揉的程度要有苦澀的味道才會消失、尤其滲了小魚干及蕃薯更能提升其香氣，拌飯吃菜更好吃，有機來台中吃麻薏要吃看看哦！真好吃」。（編輯：詹鎰睿）