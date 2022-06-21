汽車儀錶板油箱蓋「箭頭」要幹嘛？網見正解驚：真的不知
台灣有許多民眾仰賴汽車通勤，因此除了遵守交通規則以外，也要隨時注意儀錶板上的訊息。就有一位民眾日前開車到加油站，發現一員警停錯加油方向而多繞一圈，因此好奇詢問：「我很想知道有多少人不知道儀表板上門有加油方向的？」沒想到貼文一出立刻引起網友熱烈討論！
這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示日前開車到加油站時，目睹一名警察停錯了加油的方向，因此重新繞了一圈，當下原PO就詢問先生：「儀表板上門不是都會有加油口的方向嗎？」，沒想到先生意外回答：「有嗎？？」這才讓她驚覺，儀錶板上加油圖示旁邊有箭頭，而箭頭向左或向右就表示加油口在汽車的哪一邊，因此好奇上網詢問是不是很多人都不知道儀錶板上的加油標示，其實有標示油箱蓋的所在位置？
貼文一曝光，立刻引來許多網友表示：「長知識了」、「原來有這種事！」、「真的有耶⋯好神奇⋯」、「這個幾乎都有，只是很多人不知道」、「我看了日本節目才知道」、「我第一台車時，是我要去加油之前就會先看一下車外觀，確定油箱在哪，然後，去試駕第二台車的時候⋯我在找油箱，業務問我找什麼，他也很驚訝我不知道有標示」、「好吧我還真的不知道」。
另外也有人補充：「大多數的歐系車在右邊，日系車在左邊」、「有些在正後方」、「有些人會會錯意，箭頭右邊是指加油口在右邊，應該要靠加油島左側，卻有人會以為要停在加油島右側，我就遇過這種人」、「都有標誌，日系左邊居多，歐規右邊居多」，不過也有人表示自己的車是沒有箭頭的：「我的沒箭頭」、「我的車就沒有這種標示～」、「不是每款車都有標示，也不是每款蛋盒都能撕」。（編輯：陳珮瑜）