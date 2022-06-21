冷氣只買小牌根本行家？「3優勢」一堆人小看：存活超久
台灣夏天悶熱，不少人早已打開冷氣涼爽一番。但市面上冷氣品牌五花八門，究竟怎麼挑選適合的冷氣，總是令許多人頭痛不已。對此，就有網友好奇詢問「小廠牌冷氣怎麼生存的呢？」而引來行家抖出3優勢，大讚「太小看小牌！」
原PO於PTT八卦板上發問，表示現今冷氣到處還是可以看到室外機，但他坦言「會看到一些家用的室外機品牌，是非主流的小廠牌，而這種非主流冷氣，很多都是看到室外機貼紙才知道，平常逛賣場也沒有聽過」。不僅如此，他指出最近常在電視上，看到這些小牌冷氣的廣告，讓他納悶詢問「很好奇這且非主流品牌，以前是怎麼展開市場生存下去呢？」
問題拋出後，底下不少網友也開始留言討論，「有些是代工，所以他們冷氣都長得很像」、「有的冷氣行會推銷啊，那種利潤可能比賣大牌還好」、「並不是大家都有錢買大牌子呀」、「有些你以為的小廠其實根本超大廠...你不是他們主力商品的客群而已」、「太小看小牌的老闆」。
其中就有人點出「便宜」和「耐用」是關鍵，直言「就便宜啊」、「便宜啊！現在一堆人冷氣都捨不得開」、「打價格戰」、「不要小看台灣小廠，給安裝師傅的利潤高，裝得好，很耐用的」、「其實小品牌反而耐用」。
另外，也有人指出小牌冷氣「在市場上有一定程度需求」也是存活優勢，直言「商用很多、房東也很多」、「房東公司工廠很多都裝小廠牌，又不是只有家用」、「房東愛用牌，熱絡得很呢」。（編輯：陳雅雲）