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冷氣正常壽命多長？師傅曝「年限標準」：壞了檢查2問題

▲冷氣正常在5至10年間，不會發生故障問題。（示意圖／取自photoAC）
▲冷氣正常在5至10年間，不會發生故障問題。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 17:49:33

炎炎夏日到來，許多民眾已迫不及待開啟冷氣，而根據冷氣專家Ken88分享，若是打開冷氣後發現有不冷、漏水等故障發生，可以先確認一下購買年限，實際上變頻冷氣在正常使用下，壽命能達5至10年，若是低於這個使用年限，恐怕是安裝時有失誤，或者是因為特殊環境，例如硫磺區、海邊等，才會減少冷氣可使用壽命。

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▲冷氣專家表示，若是在年限內出現故障，恐是安裝或環境問題。（圖／截取自《＠ken88chiang》抖音）
▲冷氣專家表示，若是在年限內出現故障，恐是安裝或環境問題。（圖／截取自《＠ken88chiang》抖音）
根據冷氣專家Ken88於TikTok影片中提到，幾年前冷氣還是定頻時代，那時候對冷氣的保固大多為全機1年、壓縮機3年，或者頂多是全機3年、壓縮機5年。不過近幾年開始，冷氣從定頻轉向變頻，整個保固的時間也不斷拉長，特別到了2019年3月以後，全台冷氣品牌就像是保固大放送，從3、5年改成了全機3年、壓縮機7年，甚至是全機10年的保固時間。

實際上冷氣在正常使用之下，5年至10年才是正常的標準，若是低於這個期限，就已經有故障狀況發生的話，恐怕是因為安裝上有所失誤，或者是特殊的環境，如硫磺區、海邊等，導致冷氣設備受到影響。

Ken88也分享，從自己處理的維修案例中，有冷氣使用了15年以上！他也好奇發問，民眾家中的冷氣已經使用了多少年呢？對此，網友也熱情分享，「日立25年，窗型還在工作中」、「我家20年還沒壞」、「兩台定頻用了20年，一台變頻15年」、「我家日立十年了 沒感覺它老了」。（編輯：鍾怡婷）


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