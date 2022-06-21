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好市多內用吃熟食！帥哥突「塞飲料杯」　真相迷暈上萬人

▲美式賣場好市多（Costco）近年在台灣相當受歡迎，大份量且CP值高的商品特色，成為許多家庭補足生活日常用品的好去處。（圖／記者張志浩攝）
▲美式賣場好市多（Costco）近年在台灣相當受歡迎，大份量且CP值高的商品特色，成為許多家庭補足生活日常用品的好去處。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 17:44:18

美式賣場好市多（Costco）近年在台灣相當受歡迎，大份量且CP值高的商品特色，成為許多家庭補足生活日常用品的好去處，不僅如此，熟食區更是逛完街後，買食物坐下享用的熱門選擇，近日也有女網友分享，她在內用區用餐時，突然有位年輕帥哥靠近「塞了飲料杯」給她，目的公開後引發熱議。

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一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，17日她在好市多用餐時， 有個年輕帥哥突然走近她的座位，並將2個內用飲料杯放桌上，隨後對著旁邊的孩子們說道「我不喝飲料，弟弟，這兩個杯子給你！」原PO當下非常錯愕，但仍立刻回過神道謝。

原PO購物結束後回想起事發經過，她表示自己「有點受寵若驚，連我自己的1杯，我就這麼有了3杯，年輕人，謝謝你讓我的3個小孩有了個快樂的下午時光」。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲許多人在逛完好市多商場後，都會到熟食區享用餐點，女網友在分享自己的特別經歷後，貼文引發熱議。（示意圖／記者張志浩攝）
暖心的貼文曝光後，一天內已累積1.2萬人按讚，網友紛紛留言「小孩偶爾在假日喝飲料沒什麼不好，假日儀式感」、「不以小善而不為，在孩子的心中一定會有滿心的歡喜」、「很棒的年輕人，就當日行一善」、「有時候製造快樂就是這麼簡單」、「沒想過這樣做耶，我不喝甜食，下次來送小朋友」、「好感動，真棒的葛格」。

事實上，好市多餐飲區的飲料機，是提供內用購買熱狗單點飲料杯的會員使用，拿取飲料杯後就能無限制飲用，而針對飲料杯議題，日前《NOWnews》也曾報導，不少網友針對「多人共用飲料杯」曾展開熱議，認為「這算bug吧」、「應該是公開的秘密」，不過究竟是否可以多人共享一杯，官方目前則尚未回應。（編輯：張志浩）

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