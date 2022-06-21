好市多內用吃熟食！帥哥突「塞飲料杯」 真相迷暈上萬人
美式賣場好市多（Costco）近年在台灣相當受歡迎，大份量且CP值高的商品特色，成為許多家庭補足生活日常用品的好去處，不僅如此，熟食區更是逛完街後，買食物坐下享用的熱門選擇，近日也有女網友分享，她在內用區用餐時，突然有位年輕帥哥靠近「塞了飲料杯」給她，目的公開後引發熱議。
一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，17日她在好市多用餐時， 有個年輕帥哥突然走近她的座位，並將2個內用飲料杯放桌上，隨後對著旁邊的孩子們說道「我不喝飲料，弟弟，這兩個杯子給你！」原PO當下非常錯愕，但仍立刻回過神道謝。
原PO購物結束後回想起事發經過，她表示自己「有點受寵若驚，連我自己的1杯，我就這麼有了3杯，年輕人，謝謝你讓我的3個小孩有了個快樂的下午時光」。
暖心的貼文曝光後，一天內已累積1.2萬人按讚，網友紛紛留言「小孩偶爾在假日喝飲料沒什麼不好，假日儀式感」、「不以小善而不為，在孩子的心中一定會有滿心的歡喜」、「很棒的年輕人，就當日行一善」、「有時候製造快樂就是這麼簡單」、「沒想過這樣做耶，我不喝甜食，下次來送小朋友」、「好感動，真棒的葛格」。
事實上，好市多餐飲區的飲料機，是提供內用購買熱狗或單點飲料杯的會員使用，拿取飲料杯後就能無限制飲用，而針對飲料杯議題，日前《NOWnews》也曾報導，不少網友針對「多人共用飲料杯」曾展開熱議，認為「這算bug吧」、「應該是公開的秘密」，不過究竟是否可以多人共享一杯，官方目前則尚未回應。（編輯：張志浩）