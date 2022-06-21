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紅茶「隱藏神店」被挖出！網讚茶香濃醇：一口就驚艷

▲紅茶界的隱藏神店被挖出，網友讚茶香濃醇：「一口就驚艷」。（示意圖／pixabay）
▲紅茶界的隱藏神店被挖出，網友讚茶香濃醇：「一口就驚艷」。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 22:22:47

台灣手搖飲料店眾多，品牌如雨後春筍不斷冒出，有店家名聲扶搖直上，地位屹立不搖，也有些漸漸消失在眾人視線。而一位民眾就舉出曾經爆紅的飲料店「一手私藏世界紅茶」，認為產品相當有水準，但展店數目相較過往少很多，令他感到可惜，文章一發也引出許多同樣熱愛此店的網友，並紛紛表示其實還有不少店可以購買。

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原PO於PTT發文，表示約5、6年前，中部曾爆紅一家飲料店叫「一手私藏世界紅茶」，其產品都用形狀特別的寶特瓶來裝，價格在當年來說偏貴，但放在今天算便宜。店內玲瑯滿目的紅茶種類令原PO留下深刻印象，可他到北部工作後，幾乎就沒再看過這家紅茶店，非常懷念，「不曉得大家有喝過這家嗎？」

▲近日有網友在PTT提問「有什麼好喝的紅茶調味飲料？」結果許多內行紛紛激推「另類神組合」，直呼「真的一生推！」（圖／Shutterstock）
▲近日有網友在PTT提問「有什麼好喝的紅茶調味飲料？」結果許多內行紛紛激推「另類神組合」，直呼「真的一生推！」（圖／Shutterstock）
該文引出不少熱愛此家店的網友：「喜歡他們的紅茶！他們的茶很好喝，打趴現在一堆飲料店。只是可惜都沒看到了」、「很愛！之前在經過台北車站都會去買」、「夏卡爾好喝」、「熱愛紅茶的人真的會喜歡一手私藏」、「幾年前在台中喝覺得好驚艷」，部分人則認為「覺得茶澀味偏重，不愛」。

​​​​​不過眾人反駁原PO，表示北部仍有店家「台北中正區有，還蠻常喝的」、「板橋後站有，覺得他們家紅茶無糖也不澀」、「台北還有阿，德式太厚好喝」、「高雄富民路有重開一間」。 （編輯：李惠婷） 

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