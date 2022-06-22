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7-11自動門「貼滿數字」用途被抖出！眾愣爆：第一次知道

▲常常去超商的你，是否曾經注意到7-11門框上有出現數字呢？（圖/Grace臉書）
▲常常去超商的你，是否曾經注意到7-11門框上有出現數字呢？（圖/Grace臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 09:11:40

台灣超商密度相當高，其店內因應營運狀況總是會有不同的設施，像是先前也有網友揭露超商門口「多蓋一間」的設計，可以用來防蚊蟲等等。而近日，藝人阿翔的老婆Grace就分享了超商門框上面的數字條真實用途，引起不少網友驚呆表示「第一次知道.....」、「我甚至沒注意看過」。

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Grace日前帶著小孩去7-11時，拍下照片表示「大家知道7-11門市裡面都會貼有這條數字表嗎？其實是要以防若有壞人進出的時候，可以從錄影裡依據大約的身高做依據！」結果原本向小孩教導超商冷知識後，期望得到充滿崇拜的眼神，沒想到女兒竟然吐槽「那媽咪，你跟爸爸都當不了壞人耶！因為身高表都貼好高喔！」讓Grace哭笑不得。

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▲Grace帶著小孩去逛超商，與網友分享超商門上數字的含義，引起討論。（圖/Grace臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「真假啊？這麼重要的功能還是第一次知道....」、「我真的現在才知道是這功能」、「居然是這樣！我驚訝了哈哈哈」、「之前就有想過，想說奇怪怎麼有一堆數字在門上」、「全聯也有哦！應該是便利商店應該都有表示身高的貼紙」、「這真的是冷知識欸，完全不知」、「真的完全不知道，好強的冷知識」、「去7-11都沒注意過這些耶」。

而《NOWnews》記者也實際詢問信義區超商店員，他向記者透露，門旁邊的數字確實就是「身高尺」，一般是因應突發事件時，提供給警方幫助調查，察看監視器時可以判斷嫌犯的身高，例如數字5就是代表身高150公分，以此類推，許多超市、超商都有這種身高尺的表。（編輯：張嘉哲）

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