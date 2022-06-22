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維力炸醬麵改版被撞到！架上剩一包她急拿　老饕著迷吃爆

▲老字號的維力炸醬麵飄香40年，深受不少民眾喜愛，常常都是擠進年度排行的泡麵品牌。（圖/記者張嘉哲攝）
▲老字號的維力炸醬麵飄香40年，深受不少民眾喜愛，常常都是擠進年度排行的泡麵品牌。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 10:06:07

泡麵因為其便利的緣故，成為不少人的宵夜及正餐首選，而台灣本土泡麵種類繁多，有些則是已經飄香四五十年的好品牌，例如維力炸醬麵，幾乎每年都是擠進台灣熱銷泡麵排行中前三名的位置。而近日，就有網友發現，維力炸醬麵繼先前推出湯麵版本之後，這次又升級改版推出「辣味乾麵系列」，引起廣大網友熱議。

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一名網友在臉書社團「泡麵公社」貼文指出「.....摁？維力炸醬麵出了一款辣味欸.....有人吃過了嗎？」而也有人在社團「全聯好物老實說」貼文提到「剛去買辣味的維力炸醬麵架上剩下最後一包了！真的超幸運，試吃之後發現比原版更好吃欸！辣粉完全中和了調味醬的油膩感，不過吃了之後大概10秒會想要找水喝XD但個人還是蠻推薦」。

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▲網友發現維力炸醬麵推出「辣味版本」，讓不少老饕相當興奮。（圖/泡麵公社）
貼文一出，網友紛紛回應「晚上去全聯也有看到欸，沒剩幾包，不知道好不好吃所以沒買」、「我那天也有看到，不知道好不好吃沒買」、「只看過大乾麵啊，沒看過這款欸」、「還沒看過這款在架上，是都被買光了？」、「個人覺得小辣而已，但真的蠻好吃的，喜歡辣乾麵的肯定愛」、「喜歡辣乾麵的絕對會覺得好吃....」、「我已經買四袋回家放著了，剛開始賣而已，很熱銷」。

不過，也有網友表示「這個沒有附湯包喔，不要把辣粉當成湯包，真的會辣死XD」、「跟維力大乾麵（地獄辣椒）相比的話，還是喜歡大乾麵啦，但這款也不錯」、「沒有附贈湯包有點空虛，感覺麻辣的也至少給個湯包」、「我是維力大乾麵多年粉了，這個一出我馬上就吃，真的不錯，但沒湯小可惜」、「不敢吃辣別亂買喔，真的蠻辣的哈哈」。（編輯：張嘉哲）

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