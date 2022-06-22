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2員工洗槽車掉進「6噸半」餿水溺斃！公司經理遭重判13年

▲2名員工為清洗槽車，不幸溺斃在餿水中，法院事後判處公司經理13年有期徒刑。（圖／翻攝英國萊斯特郡警方臉書）
▲2名員工為清洗槽車，不幸溺斃在餿水中，法院事後判處公司經理13年有期徒刑。（圖／翻攝英國萊斯特郡警方臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 10:52:05

英國萊斯特郡（Leicestershire）2名廚餘回收公司員工，日前在清理廚餘槽車時，不慎跌入車內，導致2人雙雙溺斃，事後家屬一狀告上法院，案經審理，公司經理吉莉安（Gillian Leivers）16日被依過失殺人罪，判處13年有期徒刑，總經理雷佛斯則因違反「工作安全法」，處20個月刑期。
 
據外媒報導，19歲的男子沃克（Nathan Walker），在2016年12月22日，被指派去清掃一輛裝有6噸半流質豬食的槽車，但餿水產生的二氧化碳，導致沃克昏倒掉進槽車內，同事羅森（Gavin Rawson）見狀，連忙跳進去幫忙救人，沒想到自己也跟著暈倒，最終溺斃。

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總經理雷佛斯得知後，立刻讓自己的兒子試圖施救，但他也差點因呼吸困難，死在槽車裡，所幸在意識矇矓之際，及時爬出梯子逃生，才沒有釀成更大悲劇；警消趕抵，遂使用破壞工具從側面破壞儲槽，將2人救出，但經搶救仍回天乏術。

案經審理，法官認為該公司先前就有員工反應，清理槽車非常危險，希望能有安全配備，但意見卻全被高層忽略，讓員工在「碰運氣」的方式下工作，因此判處公司法人需繳納200萬英鎊新台幣7300萬元）罰金。
 

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