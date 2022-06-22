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樓梯冒標語「緊嫁無好大家」她愣住！真實意義女生全抖爆

▲網友分享自己在一處樓梯發現一句標語，透露自己看不懂，於是上網請益，沒想到真實含義讓不少女生都心有戚戚焉。（圖／爆廢公社）
▲網友分享自己在一處樓梯發現一句標語，透露自己看不懂，於是上網請益，沒想到真實含義讓不少女生都心有戚戚焉。（圖／爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 11:11:56

常常我們會在公眾場合時，總會看到不同種標語或者警語，偶爾也都會撇個一眼，或者見到比較獨特的詞彙會好奇真實意義。近日，就有網友分享自己在一處樓梯發現一句標語，透露自己看不懂，於是上網請益，沒想到真實含義讓不少女生都心有戚戚焉，引起熱議。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「樓梯上的這個標語意思是什麼啊....看不懂」只見貼出的照片中，樓梯的階層上有標語寫著「緊嫁無好大家」，如果僅從字面上以中文念過去，其實並不太能領悟這句話的意思。

原來，這句話其實是閩南話，其有上一句為「緊紡無好紗」，下一句則是「緊嫁無好大家」，織布用的紗是要用手與梭子慢慢轉紡出來，粗心大意或是心浮氣燥是會把紗線纏得一團亂的，一團亂線可怎麼織成布呀，就好像是女孩子物色對象一樣，你得睜大眼睛精挑細選，不要急著早嫁，這樣才能找到如意郎君和好婆家呀！這裡的大家指的就是婆家，現今則表示「欲速則不達」的意思。

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▲該句俚語意指「早嫁不會遇到好婆家」，現今多指「欲速則不達」的意思。（圖／爆廢公社）
而不少網友得知解析之後紛紛回應「也就是形容一個女孩子家別太早嫁，才不會遇到壞婆婆，以前的俚語啦！」、「笑死，結果我晚10年嫁也沒好婆婆啊」、「怕爆，還是說再晚幾年結婚好了」、「我交往10年才嫁還不是一樣QQ」、「好的婆婆不管你多早嫁都一樣好啦，壞的喔，沒嫁都有話說」、「早嫁晚嫁都一樣有壞婆婆XDD」、「俚語終究只是俚語，早嫁晚嫁都是要面對惡婆婆的，各位」。（編輯：張嘉哲）

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