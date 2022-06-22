COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

疑欠錢被逼簽「恐怖協議」！一家9口自宅服毒　全部殞命

▲印度日前發生一起恐怖命案，一家９口被人發現集體服毒自盡。（示意圖／取自Pixabay）
▲印度日前發生一起恐怖命案，一家９口被人發現集體服毒自盡。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 12:08:412022-06-22 12:10:04

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），日前發生一起離奇命案，一家9口被發現陳屍在家中，且全部人都是服毒自盡，警方獲報，立刻展開調查，後經查閱遺書、清查死者背景了解到，該戶人家疑背負巨額債務，不得已才簽下「自殺協議」走上絕路。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據外媒報導，死者包含一家3代9口人，分別為52歲教師波帕特（Popat）及49歲獸醫馬尼克（Dr Manik Vanmore），還有2人的母親（72歲）、妻子和4名子女，一干人等分別陳屍在2兄弟家中，距離相隔1.5公里遠。

當地官員表示，因有附近鄰居察覺，死者一家人最後一次被看見，是在13日上午，由於他們已經多天沒有領取牛奶，所以居民派了一名農家女孩前往查看，才發現這場慘劇。

督察長羅西亞（Manoj Kumar Lohiya）指出，根據目前所掌握的訊息，兄弟2人在生前都曾向不同人借了巨額金錢，懷疑是被逼簽下「自殺協議」，後續會逐一偵訊鄰居、村民，並解剖釐清確切死因。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

愛女遭性侵輕生！父動私刑打死嫌犯　遭判12年還要賠76萬

駭人命案！高雄新興區驚傳弒親案　女弒父後輕生釀1死1傷

蘭潭水庫輕生頻傳！小商人推「正妹看板」勸世：比水更深

家暴夫殺妻致臟器外露！事後謊稱「自殺」　一審判8年6月

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀