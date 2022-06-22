疑欠錢被逼簽「恐怖協議」！一家9口自宅服毒 全部殞命
印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），日前發生一起離奇命案，一家9口被發現陳屍在家中，且全部人都是服毒自盡，警方獲報，立刻展開調查，後經查閱遺書、清查死者背景了解到，該戶人家疑背負巨額債務，不得已才簽下「自殺協議」走上絕路。
據外媒報導，死者包含一家3代9口人，分別為52歲教師波帕特（Popat）及49歲獸醫馬尼克（Dr Manik Vanmore），還有2人的母親（72歲）、妻子和4名子女，一干人等分別陳屍在2兄弟家中，距離相隔1.5公里遠。
當地官員表示，因有附近鄰居察覺，死者一家人最後一次被看見，是在13日上午，由於他們已經多天沒有領取牛奶，所以居民派了一名農家女孩前往查看，才發現這場慘劇。
督察長羅西亞（Manoj Kumar Lohiya）指出，根據目前所掌握的訊息，兄弟2人在生前都曾向不同人借了巨額金錢，懷疑是被逼簽下「自殺協議」，後續會逐一偵訊鄰居、村民，並解剖釐清確切死因。（編輯：陳苾暐）
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