超商熱狗現在沒人吃？全場揭「殘酷敗筆」認了：不能理解
台灣超商林立，店內除了販賣多樣零食、飲品和生活用品以外，還有不少熱食如熱狗、茶葉蛋等，讓消費者們選擇更加多樣。不過，有網友突然好奇詢問「熱狗現在都沒人買？」而引來內行點破殘酷原因，大嘆「現在傻子才吃！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己以前相當愛吃超商的熱狗，「從一支16元開始吃，吃到總覺得很幸福！但後來真的漲的太誇張」。但他也發現，自從熱狗價格標破30後，架上的熱狗變得乏人問津。他還分享曾經半夜和朋友去超商，發現有7、8支乾掉的熱狗被丟棄，「根本沒人買，煮到乾掉，然後被丟棄」，讓原PO不解詢問「熱狗現在都沒人買？」
問題一出，隨即引起鄉民無奈留言，「吃5根都還很餓，還是買兩個便當比較爽」、「你那麼一說，好像真的耶。去超商都很少看人在買」、「好像是，以前蠻常買的」、「記得以前賣18塊的時候我常常吃」。
其中就有人點出「價格」是最主要的原因，認為「以前小時候超愛吃，現在不太敢吃又貴」、「真的不能理解為什麼熱狗這麼貴」、「貴到翻天貴到爆！ 誰要買啊」、「超過30沒吃過，真的太貴了」、「以前大學大亨堡二十幾塊都當早餐吃，現在傻子才吃」。
甚至還有老饕指出，因有其他食品可選擇，讓人享用熱狗的意願降低，「但應該是現在選擇種類微波食品>大亨堡。」、「因為有其他選擇，所以不一定選熱狗當主食而是有不錯的產品」；但也有人緩頰，認為「還好啦！沒時間吃飯要求極速溫飽就是嗑兩條上工，經常這樣」、「還是有人買啊！早上才看到一個國中生買」。（編輯：陳雅雲）