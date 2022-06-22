立委、議員到場力挺　張善政：這就是團結的展現

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前幾天才完成落籍龍潭區的張善政表示，「我是不折不扣的桃園人」。雖然他擔任過行政院院長，但選舉的過程，對他而言是一個非常好的鍛鍊，就像今天這麼多鄉親相挺，與大家見面交朋友，是一輩子的事情也是一個福分，未來他希望能將桃園打造成六都之首，讓更多年輕人來桃園打拚。
張善政今天到慈護宮參拜，致詞時提到，「與其說他來桃園是桃園的榮幸，但這句話應該反過來講，「桃園的鄉親今年年底接受我，讓我能夠到市政府去擔任市長，替大家服務，是我的榮幸。」
萬美玲表示，張善政不但有高度、深度，學經歷也完整，是桃園最適合的下一任市長候選人，這段時間張已經走過非常多地方，希望將來有機會把專業貢獻給桃園，讓桃園很多被延宕的重大工程，包括鐵路地下化及捷運綠線等，都能盡快接軌補起來，桃園人都希望將來桃園能真正迎頭趕上雙北，需要像張善政這樣有魄力、有領導力的人。
萬美玲指出，國民黨現在是在野黨，面對擁有很多資源的執政黨，如果國民黨沒有把力量團結起來，年底這一仗將會非常難打，張善政本身條件非常優秀，希望他能勝選帶領桃園市。
張善政提到，萬美玲今早特別從立院趕回來，還有很多議員、參選人及鄉親相挺，他打從心裡感激的不得了，「這都是團結的展現」，也希望國民黨所有人都能站在一起，打贏年底選戰。
對於民進黨今天將正式徵召提名林智堅對戰，張善政表示，不管民進黨今天派出什麼人，只要是真心為桃園打拚，都非常歡迎。他自己就是一步一腳印繼續紮根，傾聽鄉親聲音，把對桃園的願景跟大家溝通。有信心一步一腳印走到年底可以達成勝選目標。