桃居護送醫「快易通方案」　詹賀舜：流程做法與新北不同

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詹賀舜表示，桃園市居家照護病患緊急醫療流程是今年四月中旬疫情擴大同時起動居家照護後，鄭市長在防疫會議提出緊急醫療桃園方案。這套「快易通方案」由消防局、衛生局、醫院三方聯繫，讓輕症或是確診在家民眾如果病情轉變需緊急醫療時，採用「119緊急醫療」方案直送醫院，同步通知醫院及衛生局，讓確診患者可以立刻進行醫療處置。這套桃園方案運作良好，並且在下轉時，也請防疫計程車及防疫旅館協助，確保醫院最佳醫療量能。
詹賀舜說，輕症在家照護，目前已經非常成熟，但「輕轉重後送」的工作，仍然是桃園的防疫重點。119派車直送醫院，不需經過衛生局同意安排，是為了爭取黃金時間，可以及早診療、及早投藥，桃園119緊急醫療快易通方案，也符合指揮中心的指引規範，且與新北市做法不同。
詹賀舜說明，在尚未啟動居家照護前，確診者無論症狀輕重都需住院，衛生局會事先告知消防局送去哪一所專責醫院。而啟動居家照護後，因應確診人數增加，且居家照護民眾症狀改變不同。鄭市長因此在防疫會議決議，針對居家輕轉重症或是有緊急救護需求者，119接獲通報直接送醫，同步通知醫院及衛生局，派車不需經過衛生局同意。並且在醫院診療後依症狀安排住院，或是協助安排防疫計程車返家照顧，這也是與新北市作法不同之處。
詹賀舜說，新北市國民黨團不了解桃園方案，任意引述，只會證明自己的錯誤。而中央流行疫情指揮中心的指引也十分清楚，與新北市不同。最重要的是，桃園119緊急醫療快易通方案的做法，就是與新北市不一樣。