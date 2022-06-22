不只吹冷氣！夏天消暑靠「這1物」 網全認了：真的神
最近天氣持續高溫不下，許多民眾已經開始吹冷氣，或是狂喝冷飲散熱，而近年來環保意識抬頭，不少人購買飲料時都會自備保溫杯，不僅相當耐用，又可享優惠折扣。就有一名網友分享過去風靡一時的冰霸杯功能，意外又勾起過來人熱烈討論。
這名網友在《PTT》以標題「冰霸杯要重出江湖了嗎」發文，表示過去冰霸杯曾經風靡一時，它不僅容量大還相當耐用，怎麼摔都不會壞、號稱可用一輩子，而且保冰效果非常好，放了一整個下午冰塊幾乎沒融化。但是原PO也透露，幾年後大家似乎喜新厭舊，市面上就很少看冰霸杯了，但同時原PO提到最近新政策是手搖引要強制自備杯子，因此好奇夏天想要喝飲料消暑的話，「冰霸杯484又要重新捲起旋風了」。
貼文一曝光，立刻釣出許多過來人表示：「這東西真的神」、「我一直在用，超爽，不會出汗也很保冰」、「很好用，冰塊都不會融化」、「原理就保溫杯，但口徑大手伸進去洗方便」、「一直當鋼杯用，家樂福買的，測試M可樂，常溫放8小時仍有碎冰」、「我有好幾個啊，出差時超好用，丟個茶包跟大量冰塊，一整天都有冰烏龍茶喝」、「北高來回 晚上到家冰塊還沒完全融化」、「有一些還能直接把飲料杯放進去」、「我這一生不能沒有冰霸杯」。
另外也有網友認為：「冰霸杯不就大口徑保溫杯」、「真的好用，但很重」、「這跟保溫瓶有啥差別」、「在家很好用，出門很麻煩」，而針對手搖引自備杯子政策，也有網友回應「手搖杯要強制自備杯子？」、「折5元而已，又沒強迫」、「折五元而已，乞丐才自備」。（編輯：陳珮瑜）