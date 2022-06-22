戀愛時要注意！12星座有「這些徵兆」　代表分手危機來臨

我是廣告 請繼續往下閱讀
白羊座追求一個人時，那股熱情與執著會讓人猶如身在天堂，但在一起一段時間，熱情消散之後，那反差會讓人從天堂墜落，白羊常常在交往後把全副心力投回自己的興趣或工作，另一半則會發現兩人就算擁抱，白羊也心不在焉，小心留意生活重心過度偏斜的問題，這就是分手的導火線。
金牛座
金牛總是精挑細選「最適合」自己的對象，他們會事先畫好藍圖，交往之後要一起存錢、一起買車買房、最終步上紅毯、生兩個可愛孩子，但牛兒的另一半常常會覺得自己只是被放入藍圖中的棋子，所以當另一半開始不想談自己的心事與夢想時，牛兒就該好好傾聽對方的想法了。
雙子座
當雙子愛上一個人時，會運用自己多變的才能讓對方覺得兩人真是天造地設，但雙子心思千變莫測，當他們不愛的時候，同樣能讓對方覺得像是陌生人一般，這反差會讓人困惑、抓狂，而且雙子也從不會隱藏自己的冷淡，當這種情況發生時，或許兩人可以好好回想交往的初衷。
巨蟹座
巨蟹的愛情觀裡，只要彼此愛著對方，就能一起對抗這個世界，但我們知道不是每個人都是善類，巨蟹的這份單純讓他們有機會贏得最美的真愛，卻也可能遍體鱗傷，遇到渣男時，巨蟹會因為受傷而疼痛、心冷、離開。所以請好好對待巨蟹，當他們要離開時，就很難回頭了。
獅子座
獅子座在愛情中是衝動的，大開大闔的個性讓他們顯得有些口無遮攔，常常在吵架中忍不住蹦出「分手」兩字，或是因為一點小事就吵得天崩地裂，當另一半真的心碎離開，獅子們卻又會懊悔。小心衝動時的言語、舉止，會讓戀情走得更為長久。
處女座
處女座對另一半的愛往往是長久的，但卻常常遇到「被分手」的問題，這是因為處女座常常堅持一些細節，像是「你手機不是都放口袋，為何今天放包包」，這會讓另一半感到壓力，轉而被直爽的人吸引。所以當另一半開始敷衍了事的時候，代表他沒心，或是處女座太嚴厲。
天秤座
天秤平常看似圓融優雅，但其實對於自己的內心猶豫不決，他們在戀愛過程中會不斷地問自己「我真的愛對方嗎」、「會不會跟別人在一起比較好」，這股猶豫，會讓自己和對方都感到不踏實，在不斷的討論甚至爭吵後，追求穩定的人選擇離開。當出現懷疑心態時，多想想自己當時愛上對方哪一點，就能緩解這份猶疑。
天蠍座
有人喜歡吃辣，有人完全不敢吃，天蠍座的愛情也是一樣，有人就是喜歡蠍兒的神秘與偏執，有人完全無法接受，所以當天蠍不小心與直腸子、簡單愛的人在一起，就容易帶給彼此壓力與痛苦，最後慘烈分手，鮮少還能當朋友。
射手座
射手座被視為是花心的星座，因為他們太忠於自己，戀愛過程本來就猶如潮水起起伏伏，但在兩人感情沒那麼好時，射手會覺得自己「已經不愛了」，而不是試圖兩人一起度過低潮，他們會明顯地過自己一個人的快樂生活，留下心碎的另一半。當感情遇到低潮時，射手可以把注意力放在解決兩人之間的問題，慢一點放棄可能會得到好結果。
摩羯座
執著與堅持，讓魔羯成為結婚對象的優秀選擇，但寡言與固執，會讓另一半質疑魔羯「到底愛不愛自己」，愛情的一半是務實的麵包，但另一半是浪漫的星空，缺少了浪漫，兩人會成為真正的家人而非戀人，不是每個人都願意接受這樣的關係。多一點談話吧，試著說出自己的想法，會讓彼此更甜蜜。
水瓶座
水瓶座不是用感性處理感情，而是近乎冷酷的理性分析，彼此興趣、生活想像、金錢觀、工作態度、家庭觀念是否相同，當有某一面向出現問題，他們會先試著討論、調整，如果調整失敗，那就會果斷結束，所以當他們認真討論關於兩人的事情時，代表這段戀情對他們來說已出現裂痕。
雙魚座
愛情是雙魚生活的動力，在戀情中的雙魚，人會變得特別有光彩，做什麼都信心十足，但對愛情的依賴也會對另一半產生不小的壓力，當雙魚失去了原本的自我，同時也降低自己的吸引力，所以雙魚座的戀情，最重要的反而是多做一點自己。（編輯：鍾怡婷）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。