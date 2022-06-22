麵條夾鏈袋別丟！主婦揭妙用多 婆媽全認了：真的超便利
生活上有許多物品，只要多用一點巧思，就能賦予它更多不同的功用，不僅可以達到環保的效果，也許還能讓收納更加便利。就有一名網友分享麵條夾鏈袋外包裝的幾個妙用，意外吸引許多婆媽也大讚：「真的超實用呢！」
這名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文分享，表示自己平時都會將麵條外包裝留下來使用，因為它不僅材質厚實，還是夾鏈袋設計。她舉例自己會利用這個夾鏈袋裝前一晚來不及丟掉的少量廚餘，封口後放進冰箱避免發臭，或是裝開封過的女性衛生用品，以隔絕浴室裡的水氣避免發霉，還可以放置出門隨身要用的餐具，即便使用過後餐具油膩膩，裝在夾鏈袋裡也不會沾得四處都是，甚至還可以拿來裝切過一半的生鮮蔬果保存等等，妙用非常多，同時也好奇大家還有什麼再利用的好點子呢？
貼文一曝光，立刻引來許多網友大讚：「我也會，超好用的，可以將海鮮類肉類放進去，這樣冷凍庫較不會有異味」、「我朋友會用這袋子裝水餃跟餛飩給我，一條一條放冷凍還蠻方便的」、「這個袋子真的很厚實，很適合重複利用，任何不油膩的夾鏈袋我還會洗過曬乾繼續用，直到破為止，來收納少用的餐具，免洗餐具，牙刷，家裏如有太多長型的東西都適合收納起來，鉛筆原子筆等等」、「我拿來裝尿布，不過沒幾個可以用，吃的麵條趕不上屎的速度…」、「裝開封過，吃不完的餅乾，零食……」、「用來裝魚，一包一條非常好用，又不怕血水流出來！」。
另外也有人提供其他生活小妙方：「我是回收公司咖啡豆包裝袋回來裝廚餘，或是放在車上當垃圾袋，但實在收集很多又捨不得丟，也是環保小尖兵來的！」、「我是留下各種尺寸大、中、小的零食夾鏈袋，例如：樂事、蝦味先、可樂果等的夾鏈袋，裝廚餘用而已，而且這種袋子，比一般傳統市場拿到的袋子還不易有破洞，湯汁不會流出來，還能封住味道，避免吸引蟑螂螞蟻來。尤其好市多的零食袋，都是大尺寸的夾鏈袋，超好用的！」、「3M牙線夾鏈袋,，裝零錢，錢包可以保持超乾淨的」。（編輯：陳珮瑜）