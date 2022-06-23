回憶童年她喊「為何以前泡麵比較好吃」？真實原因眾秒懂
泡麵是許多人從小到大的回憶，不過你是否也覺得童年吃泡麵的滋味，和現在比起來天差地別呢？就有一名網友表示，他發現兒時喜愛的泡麵，長大後再吃味道完全不同，明明是同款泡麵卻變得難吃許多，讓他好奇其中原因，貼文一出，網友們也相當認同，留言點出關鍵：「長大後吃了更多東西不同的東西，就會覺得小時候吃的那些不好吃了！」
該名網友昨（22）日在PTT發文，他以「為什麼小時候的泡麵比較好吃？」為題，表示長大後發現小時候愛吃的泡麵，如今都變得難吃許多，不但湯頭變淡，麵體也不入味，味道更是不香了，「湯頭跟麵是分開的感覺」，但長大後也不是天天在吃好料，讓他好奇問：「怎麼小時候的泡麵比較好吃呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「小時候都會被父母擋不能吃太多泡麵，所以才覺得好吃長大想吃就吃，少了新鮮感吧」、「不用躲起來偷吃，少了刺激的味道」、「你吃膩了吧？換換新口味試試啊」、「一直都覺得泡麵很好吃」、「我還是很愛泡麵欸哈哈哈哈」、「因為你把你童年的記憶美化」、「以前見識不夠廣+兒時回憶加成」、「因為人的回憶會將過去給美化」。
不過，大多數人都認為，是長大的過程中味覺起了變化，才會覺得童年吃泡麵的回憶如此美好，「人的味覺會變化吧！小時候都可以喝碳酸飲料，現在真的覺得甜到喉嚨受不了，套一半氣泡水才覺得剛好」、「因為小時候味覺未開發，有太多味道口感你沒試過」、「因為吃了更好吃的東西」、「因為你的味覺嗅覺會進步，一定會越吃越好」、「應該是吃過太多好吃的東西了」、「長大後吃了更多東西不同的東西，就會覺得小時候吃的那些不好吃了」、「長大味覺變遲鈍了，有一說是這樣」。（編輯：賴禹妡）