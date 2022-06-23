男大生住宿舍「共用飛機杯」！結果全染菜花 醫師臉綠了
大學住宿不少東西都會與室友共用，像是打掃用具、清潔劑等物品，不僅省錢又省空間；不過中國就有男大生連「情趣用品」也與室友共用，結果4人全染上「尖銳濕疣（俗稱：菜花）」，最後該寢室也全面清消，消息一出，掀起熱議。
綜合陸媒報導，近日有一段影片在網路上瘋傳，內容提到有一個男生宿舍裡，四位男學生共用一個飛機杯，結果導致所有人都染上菜花，最後該寢室也全面消毒，但新聞內容並未提及學校地點或是否為大學宿舍。
不過消息一出，也立刻引起討論。對此，在微博上一名超過266萬人追蹤的「許超醫師」也PO文提醒，第一位在沒有採取保護措施下使用情趣用品，下一個人也沒有採取保護措施，那麼HPV病毒就會通過這樣的方式傳染給每一位使用者。
許超醫師也強調，私密用品不要分享，要用就用自己的，並且在使用完立刻清洗消毒。而對於該消息，網友們也超級傻眼，「一個情趣用品也花不了多少錢啊」、「自己買一個會怎樣」、「這都能共用？髒不髒」、「真的有，讀書的時候一男同學告訴我，他們六人寢合資買飛機杯，用壞一個再合資買，一學期得換三四個」、「真是給我看傻眼了，還有這種事」、「我真無言了」。（編輯：郭佩蓉）