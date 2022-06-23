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7年前復健片爆紅！反骨雙胞胎突閃過4秒　10歲模樣網瘋傳

▲反骨男孩雙胞胎姊妹「軒姐宸妹」因為剪髮對決事件聲量度超高，人氣也直直上升。（圖／蔡艾宸IG）
▲反骨男孩雙胞胎姊妹「軒姐宸妹」因為剪髮對決事件聲量度超高，人氣也直直上升。（圖／蔡艾宸IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 13:24:43

反骨男孩旗下雙胞胎姊妹「軒姐宸妹」因上個月上了Joeman的系列單元「Joe是要對決」節目，一夕成為討論焦點，人氣也上升不少。而近日，就有網友挖出一支7年前所拍攝的復健科院所介紹影片，沒想到卻驚見反骨雙胞胎的身影，青澀的模樣讓不少網友瘋狂朝聖，引起熱議。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「今天陪家裡國小生侄子看YouTube的頻道，因為很喜歡看洗腦的舞曲，就找了很多我當年的流行給他看，結果播到小蘋果的時候，亂點點到復健版本，好像是復健師改編的小蘋果，姪子感覺很喜歡就看下去，結果突然看到熟悉的臉孔？甚至有1191萬次觀看......這會是軒姐宸妹有史以來最高的流量嗎？

只見貼出的影片，以筷子兄弟的《小蘋果》作為改編，特別介紹復健這塊專業的相關知識，特別與病人、路人以及同仁協同拍攝，結果就在影片2分50秒唱到「持續進步就會有收穫」時，影片中出現兩名小妹妹跟著音樂的節拍手舞足蹈，僅4秒的畫面立刻掀起討論，意外被發現這就是「軒姐宸妹」7年前還是10歲的青澀模樣。

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▲網友在一部介紹復健專業的影片當中，發現反骨男孩旗下雙胞胎姊妹「軒姐宸妹」，掀起廣大迴響。（圖/劉碰YT）
影片被挖出後，不少人又前往朝聖，但也發現該支影片竟然破千萬點閱率，讓不少人紛紛驚呼「這種影片怎麼也能破千萬......」、「好扯，以前YouTube演算法流量是免錢的吧」、「這種片竟然有一千萬點閱率太鬼了」、「我覺得很可愛哈哈，她們兩姐妹都笑咪咪的」、「太可愛了吧XD但網友連這都挖得出來也是絕」、「只有我覺得很可愛嗎XD」、「太狂了！可見之前小蘋果有多紅.....這種片有一千萬真的是奇蹟」。（編輯：張嘉哲)

▲雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下成員，五月中時上Joeman剪髮對決單元引起熱議。（圖/蔡艾宸IG）
▲雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」現在已經長大成人，影片中它們當時年紀才10歲。（圖/蔡艾宸IG）

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