林益世案提至刑事大法庭　統一「實質影響力」法律見解

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其次是民意代表違反公職人員利益衝突迴避法的「禁止假借職權圖利」之規定，是否該當《貪汙治罪條例》的非主管或監督事務圖利罪所稱「違背法律、法律授權之法規命令、職權命令、自治條例、自治規則、委辦規則或其他對多數不特定人民就一般事項所作對外發生法律效果之規定」之要件？
特偵組（已解散）指控，林益世2010年任立委時，收受地勇公司負責人陳啟祥6300萬元賄賂，進而協助地勇取得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約；2012年行政院秘書長任內，再向地勇索賄8300萬元未遂，遭求處無期徒刑。
北院認為，林益世收賄「喬」合約，不是立委職務上行為，僅依《刑法》公務員假借職務權力機會犯恐嚇得利、洗錢罪判刑7年4月。
高院認為，林益世以立委權力對中鋼、中聯公司高層人士加以恐嚇，構成《貪汙治罪條例》的違背職務收賄罪，重判12年，最高法院部分撤銷。
更一審支持一審見解，認為是公務員假借職務上之權力及機會故意犯恐嚇得利罪，又因審理迄今已逾8年未能定讞，依《速審法》減刑規定，從輕量刑4年10月。檢辯上訴至最高法院後，承審庭評議認為，先前的裁判對於「實質影響力說」等法律見解已有歧異，決定向刑事大法庭提案，以統一法律見解。
另外，林益世涉犯《財產來源不明罪》2019年已判2年定讞，他服刑後，2020年也已假釋。