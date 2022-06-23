冷氣開太兇？台電官網「1警示」嚇壞鄉民：暑假該怎麼過
夏天氣溫高升，許多民眾在家中都已開啟冷氣抗暑，加上疫情導致居家辦公的人數眾多，近期國內用電需求大增，有網友也分享，他到台電網站上發現，今（23）日「電力備轉容量率」亮起黃燈，僅剩下6.87%，顯示供電狀況吃緊，其餘網友看完後也擔憂直呼「暑假都還沒到」、「冷氣先關掉啦，忍一下」。
一名網友今天早上在論壇PTT發文表示，台電官網顯示，今日預估尖峰備轉容量率 6.87%供電吃緊，呈現「系統供電餘裕緊澀」的現象，距離「供電警戒」標準的橘燈，也只差了0.87%；此外，台電也明確指出，今日預估尖峰備轉容量為269.8 萬瓩，這樣的狀況令原PO心急詢問「該注意什麼嗎?」
貼文引發熱議，網友紛紛回應「太早了啦」、「請各位把冷氣關掉，保護台灣，保護北極熊」、「完蛋了，現在不是才剛進到夏天嗎」、「好像要把握每一次有冷氣的時光」、「暑假才是真正的戰場，很難不擔心耶」、「但今天超熱，很難不開冷氣」、「現在有太陽，根本不用怕，怕的是太陽下班」。
事實上，「備轉容量率」是用來衡量每日供電可靠度的指標，昨（22）日台電也指出，22日尖峰負載出現在14時19分達到3926.6萬瓩，不僅連續三天刷新歷年6月紀錄，更創下歷史用電量新高，面對即將來臨的盛夏，未來用電量可能再創新高，台電也呼籲全民共同節約能源、珍惜電力，除隨手關燈，拔掉不使用的電器插頭，冷氣機的溫度設定宜維持在26度到28度之間，據統計，每升高1度的設定，就可以省電6%，愛地球也省荷包。（編輯：張志浩）