表現好沒用！面試埋「魔王關」 苦主被刷掉崩潰：藏不住
面試除了要表現工作上的技能及專業知識，有時也要進行人格特質測驗，來看是否符合公司的調性，就有一名網友好奇，人格測驗可以在問題上故意回答正向的答案，根本無法全面了解一個人，怎麼測出結果？貼文一出，卻有網友持相反意見表示：「還會面試啊，除非你面試可以完全隱藏負面特質，不然測驗跟面試特質不同更會被刷掉！」
該名網友21日在PTT貼文，他「以人格特質測驗的真諦是什麼」為題，表示一般求職者必考的人格特質測驗，乍看簡單卻暗藏玄機，某幾個問題很明顯填了就會給主管負面印象，「彷彿就是要人意圖全部填友善的選項」，讓他忍不住直言：「這不管再怎麼測，也永遠測不到鄉民的裡人格吧，真是有夠水見式的。」
貼文一出，網友紛紛留言，「誰都知道要選正向的吧，根本篩不掉人」、「給面試官時間看你資料XD」、「看單位需求，我服從性最低分還是都錄取」、「HR與主管的算命學」、「聰明的怪咖還是會選符合主管期待的選項」、「壓你薪水或是不給offer的藉口之一」。
不過，也有不少人搖頭透露，「沒有很缺人的話，這項也會列入是否錄取的參考依據」、「我有同學就人格測驗被刷掉的啊，反社會人格藏不住」、「就給彼此媒合機會啊，不喜歡你人格特質的團隊，你硬要去幹嘛」、「身邊有個朋友超內向，去一個很需要溝通的工作，半年就受不了滾蛋了，這種事在人格特質測驗應該就知道了，但他沒做人格測驗」、「還會面試啊，除非你面試可以完全隱藏負面特質，不然測驗跟面試特質不同更會被刷掉」、「有很多特質非一定好一定壞，要看職缺需求」。（編輯：賴禹妡）