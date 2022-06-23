金星入雙子！4星座「愛情運」遇大轉折　這位當心變小三

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關係親密無間
金星進入雙子座的期間，你和另一半可以有效的交流彼此的想法，也許另一半對你們的關係有推進的想法、或是認為在關係中有更好維繫經營的方法，當他想要你特意空出時間來聊一聊時，請放下你手中的工作，為彼此沏上一壺茶、沖上一杯咖啡，營造適合深度談心的空間，你們的關係將在這段期間更加親密無間，在情感表達、言語交流上都能夠比以往更加深入對方的心。
水瓶座
愛情苟延殘喘
金星進入水瓶座的戀愛宮位，卻遭逢土星逆行在命宮，使得你的愛情顯得有氣無力，有伴的你，另一半可能一時貪圖新鮮而結識新的對象，也許因此影響你們之間的感情。如果你的愛情已經在苟延殘喘的狀態，建議你就此放手，讓不適合你的人離開你的生活，即便結識新的對象需要時間，你也可以在遇到下一個人之前，檢視並且調整自己，來吸引更棒的人進入到你的生活中。
射手座
水到渠成 更進一步
金星進入到射手座關係宮位，單身的你，或許你在前幾段感情中走了不少冤枉路，不過，可別放棄會遇見真愛的機會，最近有朋友邀請、公司同事的聚會，可以視情況參加，即使沒有馬上在現場遇見良緣，誰知道或許下一秒你就在離開的時候，碰見他了呢？有伴的你，和另一半的關係已經水到渠成，這段期間可以將關係推進到下一步，即便過去一段時間裡你們的關係有點僵，會慢慢有機會破冰的。
巨蟹座
識人不清
金星進入到巨蟹座的玄秘宮位，加上水星即將入你的命宮，單身的你，也許遇到舌燦蓮花的對象，導致你分辨不出遇見的人是正緣桃花還是露水情緣，有可能成為了對方另一段關係裡的小三、跟你大玩愛情遊戲，弄的你身心俱疲。有伴的你，感情像是過了保鮮期，激不起一絲波瀾，與對方的互動像是生活裡的日常活動，而把對方對你的好當成理所當然，當不順你的意的時候，就開始怪罪起對方，隔閡就會日漸擴大，小心感情產生裂痕時，要彌補需要加倍的力氣。
十二星座「金星入雙子」關鍵提醒
白羊【有效交流】、金牛【輕鬆進帳】
雙子【親密無間】、巨蟹【識人不清】
獅子【結識新人】、處女【貴人降臨】
天秤【獲得肯定】、天蠍【資源充足】
射手【水到渠成】、摩羯【健康加分】
水瓶【苟延殘喘】、雙魚【家庭和樂】（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。