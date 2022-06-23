台灣機車族通病！他「轉彎打方向燈」吃罰單 違規原因曝
遵守交通規則是所有用路人都該保有的觀念，以免一時貪圖方便，就觸法傷及他人，而政府也有設立檢舉制度，讓民眾能互相監督，近日一名網友則分享，自己近日因轉彎「未使用方向燈」被檢舉，但罰單照片卻拍攝到機車有亮起方向燈，令他相當不解，釐清經過後，其餘網友紛紛點出真實的違規理由，並直呼是機車族的通病。
原PO在臉書社團「爆料公社」發文提及，他最近收到一張1200元的罰單，理由是「未依規定使用方向燈」，不過令他感到無語的事，警方寄來的罰單照片上，第一張就顯示自己的機車亮著方向燈，面對這樣的情況，原PO還原當時情況說道「我打了，但是我也承認很快把它切了」，令他不禁納悶「方向燈要打多久才算正常？」
原PO更在文中指出，「我不是繳不起這1200，我只是很不爽這些檢舉魔人的心態是什麼？我妨礙到你的行車路線了嗎？我傷天害理了什麼？1200很好賺嗎？怎麼會有這種，閒到整天拿行車紀錄器告發別人的這些人」，並強調之後會到監理站做申訴。
貼文一出，眾多網友紛紛回應「因為你很快就切了，而且一般來說，民眾檢舉都會附上影片」、「這種檢舉基本上都是影片檢舉的，只是罰單上只能附上影片中的截圖而已」、「直至變道完成需全程使用方向燈」、「方向燈就是要，切到你完成變換車道才能切掉，很多人都秒切」、「台灣很多燈打一下就暗掉的人，根本不知道他下一步要幹嘛」、「很多機車族的通病吧，轉完再切也不會影響騎車啊」。
事實上，根據我國「道路交通安全規則」就說明，「左（右）轉彎時，應先顯示車輛前後之左（右）邊方向燈光；變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為」；「道路交通管理處罰條例」也規定「駕駛人不依規定使用燈光者，處新臺幣1200以上3600元以下罰鍰」，且一次未依規定變換車道就是一次違規行為，如果同部車一路上違規變換車道19次，確實有可能收到19張罰單並被罰高達57000元。。（編輯：張志浩）