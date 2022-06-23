年底前「4星座」爆好運！這位投資轉虧為盈　彩券易中獎

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健康滿點
年底前，木星在天蠍的「健康宮」進駐，常聽到「身體健康是生命的基石，一切的根本」，如果沒了健康，又怎麼安然享受之後的好運呢？過去因工作而忙到忘了自己是誰的你，或老是熬夜到天亮，健康已經亮紅的的你，木星入駐時更要抓緊機會，調整飲食作息，確實讓身心靈都放鬆自在。而11月木星進入「子女宮」，備孕者有福了，你的好孕即將降臨，趁這段時間讓自己的身心都調整到最佳狀態吧。
第三名丶射手座
情路大開
年底前，木星在射手的「戀愛宮」閃耀，是讓愛情運升級的最佳時機。單身者能邂逅一位真心對你的好對象；有伴者則是非常適合討論結婚領證事宜；已婚的射手則很適合規劃個小旅行丶或夫妻倆一起報名興趣課程，會讓你們的感情更甜蜜喔。而11月木星進入「田宅宮」，你的家庭關係越來越和諧安定，是買房丶成家最佳時機。
第二名丶巨蟹座
事業有成
年底前，木星在你的官祿宮位留守，事業方面，你的地位變得很具影響力，上級會看見你的努力、身邊的資源湧現、貴人挺力相助，是你洗去鉛華，真真實實有收穫的時刻。身上不再背負著龐大的壓力，事情正如你所期望的步上正軌，你可以用比較輕鬆的態度去完成任何一項任務。而11月木星移至你的遷徙宮位，工作上如果有外派或出差的機會，可以積極去爭取，多到外面的世界看看，對你的能力會有所提升。
第一名丶雙魚座
財運大發
年底前，大吉星木星幫你鎮守財帛宮位，過去那種為錢奔波、被經濟壓力追著跑的日子終於能得到緩解，無論是工作上的正財，或是投資理財的偏財，都能轉虧為盈，業績與收入都上升能有不錯的提升。而11月木星移至你的命宮，大吉星入命，你就是穿著金縷衣、帶著金剛罩的幸運兒，不只整體運轉好，工作運提升、財運更是勢如破竹，就連路過買張彩票都能幸運中獎，可說是正偏財旺到老天都無法忽視了。（編輯：郭佩蓉）
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