他自製「低成本黃金鴨皮握壽司」！網全喊：完勝5星餐廳
在這個物價齊漲的時期，想要好好犒賞自己一頓，未必一定就要花大錢到高檔餐廳用餐，只要能善用小巧思，也能做出「偽高檔料理」。一名別出心裁的網友只花了25元銅板價，就自製了一道「黃金鴨皮握壽司」，網友看了都直呼根本大勝五星級酒店！
這名網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，只見照片中是一盤裝有10貫的鴨皮握壽司，鴨皮烤得油亮，且份量不小，看起來令人垂涎三尺。沒想到原PO表示，這是到附近的燒臘店花15元買的鴨脖子與10元白飯做出來的成果，他先將鴨脖子的血管骨頭刮掉提升口感，再將鴨皮切片混合手捏白飯，就能簡易地完成這道料理，「雖然很廢！但蠻好吃～25元偶爾善待一下自己！！」同時原PO也補充，「如果有多10元買包甜麵JOHN（醬）也很棒！或加哇沙米或起司片更棒的層次感！」
貼文一曝光，立刻吸引許多網友表示：「有創意！大勝宜蘭某著名5星酒店」、「很不錯欸」、「這懂吃」、「有點專業」、「看起來好脆好好吃」、「日本人和北京人都沉默了」、「感覺另類月底的商機」、「看起來莫名的高級」。
另外也有人提議：「烤鴨湯汁淋在飯上，再沾點甜麵醬，一定超好吃」、「可以在上面放上蔥段，就變成大蔥鴨握壽司」、「上面加蔥油100分」、「鴨皮上加點細砂糖」。（編輯：陳珮瑜）