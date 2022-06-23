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南部OL月領40K嫌無聊！苦惱喊 「想離職」：每天渾渾噩噩

▲有OL對於太過清閒的工作感到迷茫。（示意圖／取自photo AC）
▲有OL對於太過清閒的工作感到迷茫。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 16:43:422022-06-23 16:55:13

許多人夢寐以求的工作就是錢多、事少，但有OL卻對於月領40K閒閒無事的行政職缺感到困擾，相當猶豫自己是否該離職，她認為自己上班太過清閒，卻也渾渾噩噩不知道在幹嘛，不知是否該另謀更有挑戰性的工作。對此不少網友急勸她「別衝動離職」。

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▲面試中的眉眉角角要特別注意。（示意圖／取自photo AC）
▲沒有挑戰性的工作，讓她開始嘗試投遞新的履歷。（示意圖／取自photo AC）
根據OL於《Dcard》工作板苦惱發文，她表示自己目前擔任行政工作，月薪大約為4萬左右，但工作「閒得要命」，「80%的時間都坐在辦公桌前沒事幹，20%的時間比較不閒（但也不忙）」，平常跟老闆共用一間辦公室，但老闆平時不在同一個縣市「基本上辦公室是我一人獨享，要看Netflix還是逛網拍也沒人管」。

她表示「雖然說很自由薪水也還可以，但是我一直想離職……」，雖然自己剛畢業時做過月薪兩萬八又需要出外勤的工作，所以深知現在這份工作的可貴，尤其是在南部的職場環境，但令她感到苦惱的是「工作完全沒有成就感，雖會每年調薪但沒有升職空間，我覺得生活每天都是複製貼上，渾渾噩噩不知道在幹嘛 」。

原PO提到，自己有嘗試投履歷找新工作，但「傳產的話薪資都比現在低很多，科技業投了都不理我」，因此也有不少朋友勸她「不要離職」，可以考慮用上班時間學習其他東西，或者投資、發展副業，又或者是到澳洲打工，休息並找尋人生的意義，她相當苦惱地請網友提供意見。

有不少人急勸她，「是我的話不會離職，跟你朋友說的一樣，利用這些空閒時間學其他東西，計畫一下未來目標短、中、長期」、「可以利用空閒時間學習第二專長，例如國家考試、繪圖、語文等等，你這職位適合當做踏板，可以好好進修投資自己」、「別離職…下班或休假時間可以找找自己的興趣，甚至拓展副業都不是問題」。

但也有人認為，「妳如果確定離職妳的薪水可以更高就離啊」、「爽缺最大缺點就太安逸，很可能虐菜虐久越虐越菜，離理想的自己更遠，更找不到方向」、「前一個工作跟你一樣，我選擇離職，如果不缺錢的話就跟著心走，不然...工作真的只是工作」。（編輯：鍾怡婷）

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