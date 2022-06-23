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外送員被爸爸罵「撿角」崩潰！眾揭殘酷事實：自己想清楚

▲外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個賺外快或養家活口的工作機會。（圖／取自pixabay）
▲外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個賺外快或養家活口的工作機會。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-23 16:51:42

外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個賺外快或養家活口的工作機會，不過一名外送員卻因為自己的職業，被爸爸批評成「撿角」，為此他相當氣憤且無法接受，文章公開後，其餘網友們也紛紛給予中肯的建議，希望原PO能轉念換個想法。

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原PO在Dcard發文提及，自己本身喜歡騎車的感覺，於是選擇成為全職外送員，接著他分享日常生活，「平常除了送外送還會用空餘的時間看書（像是等訂單做好的時候），上班前我喜歡植物所以會先去菜園澆花再去上班，下班後運動，吃飽飯跟朋友一起玩電腦大概是我一整天的行程」。

他接著說道，有次下班回家晚上8點，爸爸突然詢問「以後要做什麼？總不可能一輩子做外送吧」， 更追問「一個月賺多少？有沒有3萬？」 原PO則表示「我半個月3萬初，但他的語氣整個很歧視、帶有偏見，也對這個行業不了解，我不想跟他說，結果爸下一句就說我撿角」，令他相當無法接受。

▲外送員分享，一位超強的孕婦媽媽帶著身孕，還抱著孩子下樓取餐，讓他於心不忍。（圖／翻攝Pexels）
▲原PO是全職外送員，卻被爸爸認為在「撿角」，讓他無法接受。（圖／翻攝自Pexels）
貼文一出引起討論，網友回應「我爸媽都無感欸，反而還滿感謝這些人，讓我們家這群懶人按按手機就有東西吃」、「老一輩的思想較為保守，或許我們年輕人喜歡嘗試新的事物，但對他們來說是不務實」、「你要拿出結果（薪水）給他看，他就會認同了，至少你認真在工作」、「不要啃老，不要無所事事，想做什麼都沒關係」。

不過，也有其他網友提出不同的解讀，「你還年輕，還有更多具發展性的工作可以選擇，現在就過的太安逸有點可惜，外送偏向適合過渡期的工作」、「你不缺角，但要知道年輕是學習能力最強的時候，大部分的人在這時候努力學習挑戰未來更高的薪水的時候，你卻選擇目前安逸的薪水」、「外送吃的是體力活，冒著生命危險在外面奔跑，年輕如你，也許薪水是這個行業的頂，但未來隨著你體力下滑，薪水只會少不會多」、「家長對你還有期待，這是很正常的，只是用缺角這詞比較偏激」。（編輯：張志浩）

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