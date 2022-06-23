取餐要求「特殊服務」！外送員咬牙答應 多賺300腿全軟
外送平台給予了不少人一個工作和賺外快的機會，而由於每天都要與許多人接觸，上班時間拉長也會出現許多意外插曲，一名外送員就分享自己某次送餐時，客人竟提出「特殊要求」，他咬牙答應後直接多賺300元，同行們紛紛大讚他是英雄。
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文分享，某次一位客人透過平台傳訊息表示「能不能順便上樓殺蟑螂，會給小費」，原PO起初心想蟑螂並不可怕，但一看訂單備註，客人竟住在6樓，且「沒有電梯」，不過仍答應對方，他逗趣寫道「爬上6樓送餐點後，一個箭步，3秒快狠準收工，活抓，輕重力道剛好，耳邊傳來一陣掌聲和『好厲害』的讚嘆」。
事後原PO表示，「小姐姐又抽了3張百鈔給我，很特別的經驗，謝謝小費」，且值得注意的是，該客人只買了一小包水果，原PO也推測「應該只是為了找打手」，不過這場殺戮，也讓他出現腿軟的後遺症，並在文末寫下結論「6樓比蟑螂可怕」。
貼文一出，短時間已近千人按讚，有趣的經歷逗樂不少網友「錢給你快點做，當下畫面一定超好笑」、「我上次請外送員殺好像是給100」、「之前跑黑貓幫抓過老鼠，真當我是黑貓」、「原來外送員還有這用途」；此外，不少同行也大讚原PO行為「外送員最怕爬樓梯，其他的還可以」、「你是英雄，這300收得值得」、「是我就棄單了，蟑螂沒關係，但6樓耶」。（編輯：張志浩）