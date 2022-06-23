態度強硬！習近平金磚峰會狠嗆美國：經濟制裁害世人遭殃

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金磚五國佔全球人口的40%以上，且總GDP佔世界的近3分之1，加起來超過23兆美元（約新台幣685兆元），過去金磚五國被認為能夠創新經濟體系，成為新一批主導世界經濟成長的引擎，不過由於長期缺乏實質合作關係並無明確進展，隨著新冠疫情、俄烏戰爭兩大挑戰衝擊全球，世界性的能源、糧食與通膨危機加劇，這次金磚五國各國元首如何表態也成為本屆峰會的焦點，此次峰會主題為「促進高品質夥伴關係，共創全球發展的時代」，五名元首皆在致詞期間表達各自立場。
作為主辦國元首，中國國家主席習近平透過視訊進行開幕演說，他提到過去慘痛的歷史表明了，迷信實力地位、擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，不會帶來和平安全，只會陷入安全困境，被認為在批評西方國家聯合對俄羅斯實施經濟制裁，北約刻意挑起與俄羅斯的衝突。
此外他也形容西方國家的制裁行為是「迴旋鏢」、「雙刃劍」，習近平稱「把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃」，言詞間有意透露對俄羅斯的支持。儘管金磚五國的核心議題是經濟，但烏克蘭戰爭事實上就是「會議室裡的大象」，過去在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議當中，金磚五國其中3個成員國包含中國、印度和南非就投了棄權，習近平態度如今更是顯見呼應蒲亭有意調整貿易路線，將石油與貿易轉向金磚國家的機制。
不過《CNN》分析當中也提到，雖然每個金磚國家領導人都避免直接譴責俄羅斯，但他們對於「與俄羅斯親密合作、跟西方盟軍發生衝突」抱持不同態度，相較於俄羅斯表態要減少對美元歐元仰賴，積極與金磚國家合作，而中國批評西方聯合制裁，將世界經濟武器化；南非總統拉瑪佛沙談話則專注於解決國內貧困、社會不平等和疫苗獲取等問題，以及跨國貿易與投資事項；巴西總統波索納洛則表示，面對全球經濟風險，巴西對於金磚五國進一步「經濟一體化」持開放態度，印度總理莫迪則避談敏感話題，著重在論壇本身，表示希望金磚五國能激發新創企業間的交流。
事實上，中印邊界衝突爆發的不和也是外界關注的焦點之一，不少人認為金磚五國峰會是否成功，端看中印如何處理雙方分歧；當中俄想強硬反抗以美國為首的西方體系，向來以「不結盟」、「搖擺國」為外交手段的印度，並不因金磚五國態度而拒絕加入美方主導的「四方安全對話」（Quad）或印太經濟框架（IPEF）。