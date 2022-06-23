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態度強硬！習近平金磚峰會狠嗆美國：經濟制裁害世人遭殃

▲俄羅斯總統蒲亭已於4日下午抵達北京，與中國國家主席習近平會晤，並於會後發表聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭已於4日下午抵達北京，與中國國家主席習近平會晤，並於會後發表聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-23 17:59:38

今年的金磚五國（BRICS）峰會在北京結合線上線下登場，中國國家主席習近平在發表視訊致詞期間，將本屆會議定焦於俄烏戰爭後金磚五國的合作關係與對抗西方體系，除表示要團結合作對抗挑戰外，更暗自批評西方國家尤其是美國的制裁行動宛如「迴力鏢」，並稱把全球經濟「武器化」的行為只會對世界人民帶來傷害。

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金磚五國包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，取名乃採取每個國家英文名稱字首所組成，今年金磚峰會由中國主辦並在今（22）日以線上線下會議方式進行，除了中國國家主席習近平外，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和印度總理莫迪（Narendra Modi）也都參與了金磚峰會開幕式並進行致詞。

▲中國國家主席習近平在「金磚國家工商論壇」發表演說提到，經濟「武器化」終害世人遭殃。（圖／翻攝自央視）
▲中國國家主席習近平以視訊方式出席金磚峰會發表致詞。（圖／翻攝自央視）
金磚五國佔全球人口的40%以上，且總GDP佔世界的近3分之1，加起來超過23兆美元（約新台幣685兆元），過去金磚五國被認為能夠創新經濟體系，成為新一批主導世界經濟成長的引擎，不過由於長期缺乏實質合作關係並無明確進展，隨著新冠疫情、俄烏戰爭兩大挑戰衝擊全球，世界性的能源、糧食與通膨危機加劇，這次金磚五國各國元首如何表態也成為本屆峰會的焦點，此次峰會主題為「促進高品質夥伴關係，共創全球發展的時代」，五名元首皆在致詞期間表達各自立場。

作為主辦國元首，中國國家主席習近平透過視訊進行開幕演說，他提到過去慘痛的歷史表明了，迷信實力地位、擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，不會帶來和平安全，只會陷入安全困境，被認為在批評西方國家聯合對俄羅斯實施經濟制裁，北約刻意挑起與俄羅斯的衝突。

此外他也形容西方國家的制裁行為是「迴旋鏢」、「雙刃劍」，習近平稱「把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃」，言詞間有意透露對俄羅斯的支持。儘管金磚五國的核心議題是經濟，但烏克蘭戰爭事實上就是「會議室裡的大象」，過去在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議當中，金磚五國其中3個成員國包含中國、印度和南非就投了棄權，習近平態度如今更是顯見呼應蒲亭有意調整貿易路線，將石油與貿易轉向金磚國家的機制。

▲俄羅斯總統蒲亭至今沒有放棄烏克蘭戰事的打算。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭在備受制裁後有意擺脫西方體系，將貿易路線轉向金磚五國。（圖／美聯社／達志影像）
不過《CNN》分析當中也提到，雖然每個金磚國家領導人都避免直接譴責俄羅斯，但他們對於「與俄羅斯親密合作、跟西方盟軍發生衝突」抱持不同態度，相較於俄羅斯表態要減少對美元歐元仰賴，積極與金磚國家合作，而中國批評西方聯合制裁，將世界經濟武器化；南非總統拉瑪佛沙談話則專注於解決國內貧困、社會不平等和疫苗獲取等問題，以及跨國貿易與投資事項；巴西總統波索納洛則表示，面對全球經濟風險，巴西對於金磚五國進一步「經濟一體化」持開放態度，印度總理莫迪則避談敏感話題，著重在論壇本身，表示希望金磚五國能激發新創企業間的交流。

事實上，中印邊界衝突爆發的不和也是外界關注的焦點之一，不少人認為金磚五國峰會是否成功，端看中印如何處理雙方分歧；當中俄想強硬反抗以美國為首的西方體系，向來以「不結盟」、「搖擺國」為外交手段的印度，並不因金磚五國態度而拒絕加入美方主導的「四方安全對話」（Quad）或印太經濟框架（IPEF）。
 

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