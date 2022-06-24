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金融男棄8萬月薪！父母見「領28K追夢」崩潰　強者勸1句

▲一名網友從金融業毅然決然辭職，轉身投入熱愛的藝文領域。（示意圖／Shutterstock）
▲一名網友從金融業毅然決然辭職，轉身投入熱愛的藝文領域。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 07:16:32

「放棄8萬月薪，月領28K做自己喜歡的工作，我是不是瘋了？」許多人工作都是為了存款在打拼，不過就有一名網友從金融業毅然決然辭職，轉身投入熱愛的藝文領域，雖然月薪瞬間少掉一半以上，日子卻過得非常開心，不過也讓父母十分不諒解，讓他不知道該如何是好，貼文曝光後，有不少人羨慕原PO的勇氣，也有人建議：「設下一個目標，譬如說兩年內讓自己在這方面薪資有70K，達不到目標就回到金融業，這樣也不枉追夢一場！」 

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該名網友在《104職涯診所》中發文，他表示自己過去待在金融業，平均月薪有7、8萬，身邊人都十分羨慕，不過他卻對這份工作毫無熱情，只是為了錢而打拼，去年終於鼓起勇氣提離職，投入一直熱衷的藝文領域，在小工作室裡做學徒、學習工藝，薪水只有28K。 

原PO透露，自從換工作後，他每天都非常開心，常常陶醉在學習中，不過家人、朋友卻都不能理解，尤其是父母，「他們幾乎每天只要看到我就會唸一次，說我都30歲老大不小了，怎麼還這麼不會想」，狂勸他回到金融業工作，因此他也上來求助各位：「一個是沒有靈魂的高薪工作，一個是薪水不怎麼樣卻非常喜歡的工作，大家會選哪個呢？一心追求夢想的我，真的太浪漫主義了嗎？是說30歲也不老，應該還有資格任性一把去追夢吧？」 

▲有一名男工程師透露，他在公司服務2年，正在想要不要拿到年終就提離職，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲雖然原PO月薪瞬間少掉一半以上，日子卻過得非常開心，不過也讓父母十分不諒解。（示意圖／取自pixabay）
貼文刊出後，不少網友認為，「人各有志，不缺錢沒差，做自己，不用考慮別人眼光，重點是自己以後不要後悔」、「有勇氣追逐自己的夢想這點是很多人做不到的，既然選擇了就好好努力」、「很羨慕、也很支持你的選擇與勇氣」。 

但也有公司主管建議，「只有少數人能夠做自己喜歡的工作，又能拿到足夠的薪資，建議您設下一個目標，譬如說兩年內讓自己在這方面薪資有70K，達不到目標就回到金融業，這樣也不枉追夢一場」。（編輯：賴禹妡） 

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