好市多大理石麵包「盒子變大了」？內行揭真相：這很正常
美式賣場Costco好市多，靠著豐富多元的商品，以及大量又實惠的價格，成為台灣婆媽們的天堂。一名網友就買了一盒大理石麵包，卻意外發現盒子多出大大的空間，幽默笑嘲「盒子變大成本不會增加嗎？」意外引發大家關注。
臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，有網友PO文直呼「這個厲害了，買的時候沒發現，要吃的時候才發現，盒子變大成本不會增加嗎？」並PO出他買的大理石麵包照片，更特別框起盒子裡面多出的空間。
不少人紛紛跟著原PO狂酸「你給了它一個漲價的好理由了」、「你好善良，果然台灣最美的風景是人」、「原來是盒子變大⋯⋯害我以為是產品縮水，變相漲價咧！」「需要給麵包一些空間長大！」、「成本會增加喔，真的是賺到了」。
但也有買過的人和行家出面解釋真相「其實你知道嗎？麵包這種東西受到擠壓會扁掉」、「麵包受到擠壓很正常對吧」、「麵包，你在拿回家的過程會擠壓，會變小一點，我買過」、「發酵的食品中有空氣，買的時候應該不會有什麼空間，經過移動、搬運等行為，麵包間會擠壓，盒子自然會覺得多空間出來了、「看大小，不如看稱重量，畢竟體積有壓縮空間」。（編輯：詹鎰睿）