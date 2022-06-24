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好市多大理石麵包「盒子變大了」？內行揭真相：這很正常

▲有網友買了大理石麵包，卻以幽默的口吻反應「食物縮水了」。（圖／Costco好市多商品經驗老實說）
▲有網友買了大理石麵包，卻以幽默的口吻反應「食物縮水了」。（圖／Costco好市多商品經驗老實說）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 11:18:45

美式賣場Costco好市多，靠著豐富多元的商品，以及大量又實惠的價格，成為台灣婆媽們的天堂。一名網友就買了一盒大理石麵包，卻意外發現盒子多出大大的空間，幽默笑嘲「盒子變大成本不會增加嗎？」意外引發大家關注。

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臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，有網友PO文直呼「這個厲害了，買的時候沒發現，要吃的時候才發現，盒子變大成本不會增加嗎？」並PO出他買的大理石麵包照片，更特別框起盒子裡面多出的空間。

▲有網友買了大理石麵包，卻以幽默的口吻反應「食物縮水了」。（圖／Costco好市多商品經驗老實說）
▲網友幽默表示「盒子變大成本不會增加嗎？」讓不少人跟著起鬨。（圖／Costco好市多商品經驗老實說）
不少人紛紛跟著原PO狂酸「你給了它一個漲價的好理由了」、「你好善良，果然台灣最美的風景是人」、「原來是盒子變大⋯⋯害我以為是產品縮水，變相漲價咧！」「需要給麵包一些空間長大！」、「成本會增加喔，真的是賺到了」。

但也有買過的人和行家出面解釋真相「其實你知道嗎？麵包這種東西受到擠壓會扁掉」、「麵包受到擠壓很正常對吧」、「麵包，你在拿回家的過程會擠壓，會變小一點，我買過」、「發酵的食品中有空氣，買的時候應該不會有什麼空間，經過移動、搬運等行為，麵包間會擠壓，盒子自然會覺得多空間出來了、「看大小，不如看稱重量，畢竟體積有壓縮空間」。（編輯：詹鎰睿）

▲事實上，過去也有不少人和原PO一樣，質疑大理石麵包縮水，其實都是因為受到擠壓的關係。（圖／取自 Costco 好市多商品經驗老實臉書）
▲事實上，過去也有不少人和原PO一樣，質疑大理石麵包縮水，其實都是因為受到擠壓的關係。（圖／取自 Costco 好市多商品經驗老實臉書） 

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