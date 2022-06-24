台南Josh又發功！一還磁鐵就轟滿貫砲　「恐怖過程」曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
期間，味全龍公關也邀請Josh抽球員名牌磁鐵當作禮物，竟然都是味全龍的兩大戰將「捕手重砲」吉力吉撈鞏冠和「大帝」曾陶鎔，原以為只是開玩笑的還節，沒想到曾陶鎔近日就傳出確診消息，吉力吉撈鞏冠的6月份打擊更是低迷。
所幸，吉力吉撈鞏冠直到22日才代打建功，敲回球隊的勝利打點。特地趕到澄清湖球場的Josh，賽後也順利歸還磁鐵，稍稍平息一下球迷的怨念，怎料，吉力吉撈隔天立刻在天母轟出一發滿貫全壘打，一掃整個6月份的低潮。
事件曝光後，球迷們紛紛看傻，更讓許多不信邪的人也開始跪拜，「本來不太相信有所謂的神秘力量，這下我真的相信了」、「感謝架許放過吉力吉撈」、「立刻見證神秘力量，偉災國師、讚嘆國師！」「魔咒！看來下次沒有人敢讓國師抽獎品了，只能給客隊的禮物」、「磁鐵封印太厲害了！」「以後各球團的情蒐要多一項工作了～就是檢查看看國師有沒有到場抽磁鐵」、「終於找到鞏冠低迷的原因了」。
不過有趣的是，Josh近期的影片畫面也以小龍女居多，結果被拍攝到的小龍女就傷了2位，讓許多粉絲深感憂心，「我開始擔心PS會有人受傷了，小龍女已經傷了兩個」、「味全龍啦啦隊也中招了，芮妮腳也受傷了， 星岑去打籃球眉毛附近也受傷了。」（編輯：詹鎰睿）