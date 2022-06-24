COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台南Josh又發功！一還磁鐵就轟滿貫砲　「恐怖過程」曝光

▲5/27被台南Josh抽到名牌磁鐵，吉力吉撈鞏冠的6月份打擊低迷，結果磁鐵歸還後隔天，吉力吉撈馬上轟出一發滿貫全壘打。（圖／台南Josh YouTube）
▲5/27被台南Josh抽到名牌磁鐵，吉力吉撈鞏冠的6月份打擊低迷，結果磁鐵歸還後隔天，吉力吉撈馬上轟出一發滿貫全壘打。（圖／台南Josh YouTube）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 12:44:532022-06-24 12:51:09

棒球YouTuber「台南Josh」，除了專業分析棒球賽況以外，最讓人知名且畏懼的就是他的「冥燈體質」，更讓他獲封棒球界「國師」的稱號。日前，Josh就又再次展現嗨嗨之力，一把印有名字的磁鐵還給吉力吉撈鞏冠後，吉力吉撈竟然一掃打擊低潮，馬上轟出一發滿貫全壘打，讓大家毛骨悚然。

我是廣告 請繼續往下閱讀
還原事件經過，台南Josh於5月底展開環台看球之旅，最後一站5月27日就來到味全龍天母主場，結果才準備要坐在3壘側看球，富邦悍將馬上打出一發全壘打，攻勢連連。隨後味全龍的公關得知後馬上邀請Josh到VIP客隊房間來替富邦加油，最終味全龍就以5:2成功逆轉奪勝。

期間，味全龍公關也邀請Josh抽球員名牌磁鐵當作禮物，竟然都是味全龍的兩大戰將「捕手重砲」吉力吉撈鞏冠和「大帝」曾陶鎔，原以為只是開玩笑的還節，沒想到曾陶鎔近日就傳出確診消息，吉力吉撈鞏冠的6月份打擊更是低迷。

▲台南Josh再度發威，一還磁鐵，馬上讓吉力吉撈鞏冠轟出滿貫全壘打。（圖／台南Josh YouTube）
▲台南Josh特地趕到澄清湖球場歸還磁鐵，有如解除封印一般，吉力吉撈隔天馬上轟出滿貫全壘打，震驚球迷。（圖／台南Josh YouTube）
所幸，吉力吉撈鞏冠直到22日才代打建功，敲回球隊的勝利打點。特地趕到澄清湖球場的Josh，賽後也順利歸還磁鐵，稍稍平息一下球迷的怨念，怎料，吉力吉撈隔天立刻在天母轟出一發滿貫全壘打，一掃整個6月份的低潮。

事件曝光後，球迷們紛紛看傻，更讓許多不信邪的人也開始跪拜，「本來不太相信有所謂的神秘力量，這下我真的相信了」、「感謝架許放過吉力吉撈」、「立刻見證神秘力量，偉災國師、讚嘆國師！」「魔咒！看來下次沒有人敢讓國師抽獎品了，只能給客隊的禮物」、「磁鐵封印太厲害了！」「以後各球團的情蒐要多一項工作了～就是檢查看看國師有沒有到場抽磁鐵」、「終於找到鞏冠低迷的原因了」。

不過有趣的是，Josh近期的影片畫面也以小龍女居多，結果被拍攝到的小龍女就傷了2位，讓許多粉絲深感憂心，「我開始擔心PS會有人受傷了，小龍女已經傷了兩個」、「味全龍啦啦隊也中招了，芮妮腳也受傷了， 星岑去打籃球眉毛附近也受傷了。」（編輯：詹鎰睿）


不想輸同事！小龍女隊長也脫了　露出「極限尺度」辣暈眾

小龍女正妹驚天一跳！「流量密碼」蹦出　網嗨：還不進場

獨／隱藏啦啦隊！富邦悍將正妹球迷太夯　入坑應援全因他

台南Josh前妻「你們亂講」！巴毛律師傻眼：感覺不到悔意

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀