8地區以前沒人要買！「1地」反轉內行讚：未來變身信義區
買房除了要考慮價格、地段之外，也要考慮到生活機能等等問題，即便是再便宜的房子，如果生活機能不好，恐怕也吸引不了買家上門。而近日，就有網友討論「一堆幾年前被嫌棄的地方都發展起來了！」點名台灣8個地區過往沒什麼人在買，如今都有所起色，甚至桃園青埔將有機會成為未來信義區翻版，引起熱議。
一名網友在PTT貼文指出「一堆幾年前被嫌棄的地方都發展起來了！林口、三峽、淡水、青埔、竹北、 台中舊市區、東台中、台中海線這些地方都是間接證明了，台灣都市市區人口有增無減且不斷擴張啊！不知道大家如何看待台灣人口外溢，導致以前被嫌棄的地方現在都發展起來的事實？」
貼文一出，網友紛紛回應「完全不能否認啊，市區房子太貴，在市區的也往蛋白區移動置產，周圍建設就是越來越好」、「我爸每天說以前信義區都是田，還看過牛，千金難買早知道」、「所以數年前先買的人真的是先知啊，現在林口、青埔這些都發展越來越好了吧」、「被嫌爛的地方才好啊，哪次不是反指標」。
另外，也有不少人直接點名「桃園青埔」，透露未來該地三鐵共構，加上多處商家陸續發展，有望成為第二個信義區「青埔未來10年還會變更好，長期一定漲」、「青埔是政府重點投資地區，除了房價貴之外，絕對會發展起來」、「青埔目前最看好，三鐵共構的地方全台灣沒幾個，IKEA連青埔都進駐了」、「青埔真的不得不說是桃園少數規劃很優質的地方了，未來有機會自成一格」。（編輯：張嘉哲）