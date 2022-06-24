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12星座「週末運勢」出爐！這1位偏財運爆棚　快去買彩券

▲塔羅牌艾菲爾老師就分享了12星座週末運勢，其中這位偏財運超旺，買彩券有望中大獎。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲塔羅牌艾菲爾老師就分享了12星座週末運勢，其中這位偏財運超旺，買彩券有望中大獎。（示意圖／ NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 14:52:21

又到了週五，你這一週運勢還好嗎？塔羅牌艾菲爾老師就分享了12星座「週末運勢」，其中這位偏財運超旺，買彩券有望中大獎，快揪家人朋友一起來看看吧。

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▲塔羅牌艾菲爾老師就分享了12星座週末運勢，其中這位偏財運超旺，買彩券有望中大獎。（示意圖／NOWnews資料照）
▲塔羅牌艾菲爾老師就分享了12星座週末運勢，其中這位偏財運超旺，買彩券有望中大獎。（示意圖／NOWnews資料照）
白羊座

本週末你的工作熱情熄火，你很想賺錢，但是卻發揮不出鬥志。當你心情覺得沮喪的時候請多跟你的家人聯絡。家庭永遠是你的避風港，得到家人的安慰和鼓勵，可以幫助你恢復信心並展現全新的鬥志和努力能量。最近的愛情則是屬於自己的一廂情願。

金牛座

本週末你可能會受邀參加朋友的婚禮或是生日宴會，你會得到有價值的小禮物，例如餅乾禮盒、水果蛋糕或是參加婚禮的紀念品。你最近非常重視自己的體態和樣貌，想買瘦身和美白的產品，希望自己的可以保持美麗狀態。最近因為談戀愛，一起吃飯聚餐，讓你花了不少錢。

雙子座

本週末你是主角，不管是好事壞事，你都會被受大家關注。有人想對你錦上添花，但有人看你不爽。你要利用本週末星象對你有利的時刻，多去認識異性朋友，因為你最近的桃花運是可以期待，對方的顏值很高，是你喜歡的類型。週末到了，你想送自己一個美妝禮物。

巨蟹座

本週末有能會有加班工作的可能性，工作忙碌並呈現一種瞎忙的狀態。工作壓力大到讓你無法承受任何的挫折，否則真的會想逃避、想離職。但是意志力又告訴你，不甘心、不想輸。心情處在這種失望又亢奮的極端時刻，真的很容易導致失眠與恐慌。

獅子座

本週末有偏財好運，有人會給你禮物。在偏財運好的時候，可以多買彩券，增加致富的可能性。最近你跟神佛有緣，為了淨化心靈，可以安排一天吃素，或是到寺廟走一走，得可以讓你有一種精神滿足、內在平靜的幸福感。最近愛情機會不錯，多交朋友一定可以遇到喜歡的對象。

處女座

本週末有一個全新的工作機會在等你點頭。想要求職、想要參加面試、或是想要應聘工作，都可以安排在最近的時間去試一試。最近的愛情機會非常好，可以遇到年紀比你大的對象，對方展現出的口才與聰明樣貌讓你非常傾心。

天秤座

本週末因為工作加班的緣故，不停的開會、不停的溝通、不停的與客戶電話協商。讓你覺得自己真的是勞碌命。幸好皇天不負苦心人，你的努力都將在日後得到幸福果實。最近的愛情則是出現小別勝新婚的幸福感。無論情人因為什麼原因與你兩地相隔，此刻的你，一定非常想他。

天蠍座

本週末你只想好好休息睡覺，可是越接近假期尾聲，你就開始莫名焦慮起來，不管多麼不想要上班你還是要全力以赴，你不斷在思索自己的價值，並期待開啟尚未被發掘的潛力。最近的愛情與婚姻成為你工作忙碌之下的犧牲品，你在猶豫是不是應該停止對愛情的付出。

射手座

本週末會有很多人想要跟你合作，只要可以發揮1+1大於2的效果，你都可以試試看。特別是想要告白別單身狀態的朋友，戀愛、婚姻也是一種生活中的相處與合作，你覺得生活中有人可以分享喜怒哀樂是一件有趣的事情。

魔羯座

本週末工作沒有不忙碌的，但是最近家庭關係是讓你不能專心的最主要原因。什麼搬家呀，父母失和、被人騙錢等等。要宣洩壓力最好的辦法，就是去運動、讓自己流汗、在運動過後所獲得的輕鬆與自在感，對於你心情獲得平衡，非常有幫助。

水瓶座

本週末要注意交通問題。就算你不出門，在家也要小心水、火、電的安全使用。另外夏天的食材，保持期限、安全衛生必須以高標準對待。否則吃壞肚子，這種破財消災的麻煩可能會是最嚴重級別的破財。

雙魚座

本週末的生活有點糜爛，早餐離不開咖啡，中午離不開香菸，晚上離不開網拍、燒烤與瓶酒，小心這樣的日子經過一個夏天之後，你的身材將完全走樣。夏天到了，各種夏天才有的美食讓你食指大動，你最近花在吃喝玩樂的錢，真的非常誇張。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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