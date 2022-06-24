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學霸「神仙班級」！29人24考上研究所　剩下5人近況驚呆

▲大陸西北大學出現了一個「學霸神仙班級」，一整個班有29個人，結果有24人保送或者考上研究所。（示意圖／取自Pixabay）
▲大陸西北大學出現了一個「學霸神仙班級」，一整個班有29個人，結果有24人保送或者考上研究所。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-24 15:21:31

雖然說每個人都資質都會有所不同，但周圍的讀書風氣真的非常重要，如果一個班級內全部都是上進的同學，或多或少都會受到影響。近日，大陸西北大學出現了一個「學霸神仙班級」，一整個班有29個人，結果有24人保送或者考上研究所，消息立刻在網上傳開，而後續剩下的5位同學發展也曝光，引起廣大熱議。

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根據《網易新聞》報導，大陸西北大學出現一個「學霸神仙班」，該班是在2018年成立的華大基因創新班，一共有29名同學，24人保研或考研成功，其中保研20人，包括4位直博生，16位碩士生，分佈的學校包括北京大學、中國科學技術大學、中國科學院大學、武漢大學、華中科技大學、西北工業大學、中國農業大學等等。

▲台大爆有醫學系學生無聊重考學測，結果不僅成績優異，面試也通過錄取，引起熱議。（示意圖／取自Pixabay）
▲大陸一所大學某班級一共29人，一共有24人有研究所念，另外4人則將出國深造，1人直接到科技公司上班。（示意圖／取自Pixabay）
而另外四位憑藉實力考上研究所的同學，其中3人錄取至中國科學院大學，1人錄取至中國科學院深海科學與工程研究所。至於剩下的5位同學呢？據了解，有4位同學目前打算要申請出國深造，最終會唸哪所學校還不知道，至於剩下那位同學則是已經獲得華為工作的offer，即將成為上班族。

對此，華大基因創新班班主任付愛根教授表示，該班同學學習狀況都積極和努力，最終班級獲得保研率68.97%的好結果。保研階段，即使同學們不在校內，老師們依然以各種形式提供一對一的指導，點對點解決大家遇到的實際困難與問題。至於班上氣氛，「我們班的班級氛圍十分活躍，彼此就像一家人，在期末考試週時，互相分享複習資料是常態」。

而該消息曝光後，也在社群造成兩岸網友熱議「挺牛啊，每個同學都有料」、「頂多遇過班上可以出七八個資優生，沒看過整班考上研究所的」、「感覺是有特別挑過的編班制度吧，一般的班級應該做不到」、「竟然有同學要去華為上班了XD」、「什麼神仙班，佩服」。（編輯：張嘉哲）

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